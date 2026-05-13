이나영, 샤넬 N°5 파인 주얼리와 함께한 매혹 비주얼 화보 공개

사진=샤넬(CHANEL)

배우 이나영이 샤넬 N°5 파인 주얼리와 함께 완성한 신비로운 화보가 공개됐다.

패션 매거진 보그 코리아(Vogue Korea) 5월호 디지털 커버 공개했다고 13일 밝혔다.

계절이 바뀌며 느껴지는 화사한 기운 속에서 이나영 특유의 고품격 아우라와 샤넬 N°5 파인 주얼리의 동시대적 미감을 조화롭게 표현했다. 공개된 화보 속 이나영은 창을 통해 들어오는 초여름의 바람과 일렁이는 빛, 그리고 영롱하게 반짝이는 다이아몬드 광채를 바탕으로 샤넬 N°5 파인 주얼리와 일체감을 보여주었으며 정제된 미학 속에서 세련된 분위기를 연출했다.

사진=샤넬(CHANEL)

이나영이 착용한 샤넬 N°5 파인 주얼리는 하우스의 전설적인 N°5 향수를 모티프로 기획된 컬렉션으로 다이아몬드와 골드를 배합해 숫자 5가 가진 상징적 의미와 브랜드의 장인 기술을 세련되게 풀어낸 점이 돋보인다. 특히 지난 2021년 N°5 향수 출시 100주년을 기념해 세상에 나온 하이 주얼리 라인의 정통성을 이어받았다고 브랜드 측은 전했다.

더불어 컬렉션 곳곳에는 샤넬 하우스를 대표하는 숫자 5의 철학이 정교하게 투영되어 있다. 가브리엘 샤넬이 길조의 숫자로 아꼈던 ‘5’를 주축으로 하여 향수 병의 형태를 본뜬 드롭 디테일과 미러 폴리싱 공법, 클로즈드 세팅 다이아몬드 등 브랜드 고유의 문법을 적용해 개성 있는 외형을 구축했다.

한편 이나영과 샤넬 N°5 파인 주얼리가 협업한 다채로운 이미지와 영상물은 보그 코리아 공식 웹사이트 및 SNS 채널에서 확인 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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