국민체육진흥공단, 국제 스포츠 전문인력 양성 나서…교육생 모집

사진=국민체육진흥공단

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 국제 스포츠 무대에서 활동할 전문 인력 양성을 위해 ‘2026년 국제스포츠인재양성 프로그램’ 교육생 모집에 나선다고 13일 밝혔다.

국민체육진흥공단에 따르면 이번 프로그램은 국제 스포츠 분야 진출 희망자를 위한 ‘국제스포츠 실무역량 강화과정’과 선수 경력자 및 스포츠 유관 단체 종사자를 위한 ‘국제스포츠 커리어개발 과정’으로 운영된다.

특히 올해는 기존 인턴십 과정을 개편해 국제스포츠기구에서 직접 실무를 경험할 수 있는 ‘직무체험’ 형태로 강화했다.

실무역량 강화과정은 만 19세 이상 지원 가능하며 영어 업무 수행 능력을 갖추고 오는 8월부터 12월까지 국제스포츠기구 직무체험 참여가 가능한 경우 지원할 수 있다.

커리어개발 과정은 선수 경력자와 스포츠 관련 기관 현직자·경력자를 대상으로 진행된다.

교육은 5월 29일부터 7월까지 서울 송파구 올림픽공원 스포츠인재아카데미에서 운영되며 우수 교육생에게는 국제스포츠기구 직무체험과 국제대회·기구 현장탐방 기회가 제공된다.

모집 기간은 5월 17일까지이며 서류 및 면접 심사를 통해 최종 교육생을 선발한다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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