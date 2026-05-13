문화기획자 임경화 전시 ‘손에서 손으로-만들고 주고 전해지는 것들’, 12일 개막

이미지 출처=창작스튜디오 놀자

물질은 넘쳐나지만 사람 사이의 정은 점점 옅어지는 시대다. 문화기획자 임경화는 이러한 동시대의 결핍을 공예라는 매체를 통해 다시 질문한다. 손으로 만들고 누군가에게 건네고 기억 속에 남겨지는 과정을 통해 ‘관계의 의미’를 되짚는 전시다.

창작스튜디오 놀자는 전시 ‘손에서 손으로 — 만들고 주고 전해지는 것들’이 5월 17일까지 서울 문래예술공장 M30갤러리에서 열린다고 13일 밝혔다.

창작스튜디오놀자와 서울공예학교가 공동 주최·주관하는 이번 전시는 문화기획자 임경화가 총괄 기획을 맡아 공예를 단순한 조형 결과물이 아닌 사람과 사람 사이를 이어주는 매개로 풀어낸다.

이번 전시에서 임경화 기획자가 주목한 것은 완성된 작품보다 그것이 만들어지고 전달되는 과정이다. 그는 공예를 기능이나 장식의 차원을 넘어, 한 사람의 시간과 노동, 감정이 다른 누군가의 삶으로 이어지는 행위로 바라본다. 작품은 단순한 오브제가 아니라 제작자의 태도와 기억, 그리고 건네는 마음까지 함께 담아낸다.

이 같은 기획 의도는 전시장 구성에서도 드러난다. 전시는 일반적인 작품 설명 대신 “이 작업은 어떤 선물이 될 수 있는가”라는 질문을 전면에 배치한다. 관람객은 작품의 재료나 기법을 넘어, 그것이 누군가에게 어떻게 기억되고 사용될 수 있는지를 상상하게 된다. 공예의 가치를 ‘쓰임’과 ‘관계’ 안에서 다시 읽어내려는 시도다.

이미지=창작스튜디오 놀자

특히 이번 전시는 임경화 기획자의 참여형 아카이브 실험이 돋보이는 지점이기도 하다. 관람객은 자신이 생각하는 비물질적 선물인 ‘마음’과 ‘말’을 직접 기록하며 전시의 일부를 함께 완성하게 된다. 보이지 않는 감정과 관계의 흔적을 축적해 하나의 공동 기록으로 확장하는 방식이다. 공예를 사물 제작에 머무르지 않고, 사람 사이의 경험과 기억을 담아내는 행위로 확장했다는 점에서 의미를 더한다.

전시 장소로 문래예술공장을 선택한 배경에도 기획 의도가 담겨 있다. 철공 산업의 시간과 노동의 흔적이 남아 있는 문래동의 장소성은 손의 노동을 기반으로 한 공예의 성격과 자연스럽게 맞닿는다. 생산의 기억이 축적된 공간 안에서 공예의 시간성과 노동의 의미를 다시 호출한 셈이다.

임경화 기획자는 “공예는 만드는 사람의 시간과 정성, 사용하는 사람의 삶이 만나는 순간 비로소 완성된다”며 “이번 전시가 선물을 소비의 개념이 아니라 사람 사이를 이어주는 행위로 다시 바라보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

공예를 통해 관계와 마음의 가치를 되짚는 이번 전시는 오는 17일까지 문래예술공장 M30갤러리에서 이어진다.

황지혜 기자 jhhwang@segye.com

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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