'취사병' 박지훈, 요리사 도전 흔들…돈가스에도 못 바꾼 이상이 마음

취사병 전설이 되다 방송화면. 티빙 제공

취사병 박지훈이 도전한 요리사의 길이 예상치 못한 변수로 중단되며 긴장감이 높아졌다. 선택의 기로에 선 취사병 강성재의 군 생활이 새로운 전환점을 맞으면서 이야기 역시 급변하고 있다.

지난 12일 공개된 티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’ 2화에서는 중대장 황석호(이상이 분)의 돌발적인 판단으로 인해 강성재(박지훈 분)의 취사병 행보에 제동이 걸리는 모습이 그려졌다.

이날 강성재는 자신이 끓인 성게알 미역국으로 대대장 백춘익(정웅인 분)을 응급실에 실려가게 되면서 위기를 맞았지만, 다행히 알레르기가 원인이었다는 사실이 밝혀지며 한숨을 돌리게 됐다. 그러나 첫 요리를 완성한 보상으로 새로운 스킬 ‘호감도 확인’을 얻게 된 강성재는 부대를 떠들썩하게 만든 탓에 자신을 향한 부대원들의 비호감 수치가 심상치 않다는 사실을 확인했다.

이와 함께 전직 퀘스트가 발동되며 요리사의 길을 이어가기 위한 제한 시간 미션이 주어졌고, 그 과정에서 황석호의 호감도를 일정 수준 이상으로 끌어올려야 하는 과제가 등장하며 부담이 커졌다.

상황은 더욱 복잡해졌다. 황석호가 강성재에게 다른 보직까지 제안하며 갈등이 깊어졌고, 강성재는 아버지의 기억을 떠올리며 다시 취사병으로서의 의미를 고민하게 됐다. 이를 지켜본 선임 윤동현(이홍내 분)은 그를 돕기 위해 적극적으로 나섰고, 취사병으로 남기 위한 의지를 함께 다졌다.

이후 두 사람은 황석호의 마음을 돌리기 위해 직접 요리로 승부를 보기로 했다. 돈가스를 준비하며 진심을 담아 설득을 시도했지만, 예상과 달리 황석호의 반응은 냉담했고 결국 미션 실패로 이어졌다.

방송 말미에는 바닷가에 쓰러진 인물이 등장하는 장면이 공개되며 새로운 사건의 발생을 암시해 긴장감을 더했다. 과연 강림소초에 어떤 일이 벌어질지, 강성재의 미래는 어떻게 되는 것일지 다음 이야기가 궁금해진다.

한편 취사병 전설이 되다는 론칭부터 뜨거운 관심을 모으고 있다. 1·2화 공개 이후 이틀간 티빙 유료가입기여 종합 1위에 오르며 흥행 조짐을 보였고, tvN 방송 시청률 역시 상승세를 이어가며 동시간대 1위를 기록했다. 2049 타깃 시청률에서도 전 채널 동시간대 1위를 차지하며 강한 존재감을 드러냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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