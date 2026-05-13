FNC, 보컬→악기까지 보이그룹 공개 오디션…몇 년생까지?

FNC엔터테인먼트(이하 FNC)가 2026 보이그룹 전국 공개 오디션을 개최한다.

FNC는 ‘2026 에프엔씨 보이그룹 전국 공개 오디션’을 개최하고 잠재력을 가진 신예를 찾아 나선다. FNC에는 FT아일랜드, 씨엔블루, 엔플라잉 등 밴드 그룹과 SF9, 피원하모니, 앰퍼샌드원 등 댄스 그룹이 함께 소속되어 있다. 지난해에는 신예 보이 밴드 AxMxP를 성공적으로 론칭했으며, ‘보이즈 2 플래닛’ 출신 최립우와 강우진으로 구성된 듀오 플레어 유 또한 데뷔를 앞두고 있다.

이번 오디션은 FNC에서 처음으로 진행하는 남자 연습생 한정 오디션이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 오디션은 오는 5월 23일 전주를 시작으로 광주(5월 24일), 여수(5월 25일), 대전(5월 30일), 천안(5월 31일), 부산(6월 6일), 울산(6월 7일), 구미(6월 13일), 대구(6월 14일), 제주(6월 21일), 춘천(6월 27일), 원주(6월 28일)를 거쳐 서울(7월 5일)까지 전국 총 13개 도시에서 대면으로 진행된다.

접수는 각 지역별 오디션 당일 현장에서 가능하다. 2008년~2016년 출생 남자라면 국적을 불문하고 지원할 수 있으며, 지원 분야는 보컬, 랩, 댄스부터 연기, 비주얼, 악기(기타, 베이스, 드럼, 건반)까지 포함이다.

이번 전국 공개 오디션을 통해 선발된 참가자들 중 2차 오디션, 최종 오디션을 거쳐 최종 합격자에게는 FNC 연습생 계약 기회가 주어진다. 그뿐만 아니라 전국 공개 오디션 참가자 전원을 대상으로 추첨을 통해 3명에게 최신 플레이스테이션을 수여할 예정으로, 보이그룹의 꿈을 가진 청소년들의 높은 관심이 예상된다.

한편 ‘2026 에프엔씨 보이그룹 전국 공개 오디션’ 관련 자세한 내용은 FNC 공식 홈페이지와 FNC 오디션 공식 SNS 계정에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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