더블유게임즈, 1Q 영업익 685억 '역대 최고'…전 사업부문 성장

더블유게임즈 CI. 더블유게임즈 제공

더블유게임즈가 소셜카지노와 캐주얼, 아이게이밍 사업 전반의 고른 성장에 힘입어 2026년 1분기 역대 최대 실적을 새로 썼다. 매출과 영업이익이 동시에 분기 기준 최고치를 경신하며 수익성과 성장성을 모두 끌어올렸다.

더블유게임즈는 13일 공시를 통해 2026년 1분기 연결 기준 매출 2050억원, 영업이익 685억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 26.6%, 전분기 대비 2.6% 증가하며 분기 최초로 2천억 원을 돌파했고, 영업이익 역시 전년 동기 대비 25.1%, 전분기 대비 7.1% 늘어나 사상 최대치를 경신했다.

EBITDA는 751억원으로 전년 대비 29.8% 증가했으며 EBITDA 마진율은 36.6%로 개선됐다. 특히 DTC(Direct-to-Consumer) 매출 비중 확대와 캐주얼 사업의 IAA(인앱 광고) 성장으로 플랫폼 수수료 부담이 줄어들며 전반적인 수익 구조 개선 효과가 나타났다.

핵심 사업인 소셜카지노 부문은 1551억원의 매출을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 기존 타이틀의 견조한 운영과 함께 DTC 비중이 38.7%까지 확대되면서 수익 구조가 한층 강화됐다. 인앱 외부결제 도입과 웹스토어 개선, VIP 전략 고도화 등이 맞물리며 DTC 중심의 성장 구조가 자리 잡는 모습이다.

캐주얼 게임 부문은 이번 분기 실적 상승을 견인한 주요 축으로 꼽힌다. 팍시게임즈는 55종 이상의 게임을 서비스하며 글로벌 누적 다운로드 5700만 건을 돌파했고, 1분기 매출 247억원을 기록했다. AI 기반 개발 조직 ‘AI Lab’을 통해 제작된 신작 비중이 확대되면서 AI 게임 매출 비중이 70%까지 증가하는 등 새로운 성장 동력으로 자리 잡았다.

아이게이밍 부문 슈퍼네이션은 252억원의 매출을 기록하며 전분기 대비 8.1% 성장했다. 신규 브랜드 로스베가스(LOS VEGAS)의 성과가 본격 반영되면서 멀티브랜드 전략 효과도 가시화되고 있다.

이번 분기에는 슈퍼네이션과 팍시게임즈가 모두 흑자 전환에 성공하며 전 사업 부문이 영업이익에 기여하는 구조가 완성됐다. 캐주얼과 아이게이밍 사업 비중도 24.3%까지 확대되며 사업 포트폴리오 다변화 효과가 본격화되는 모습이다.

회사 측은 “DTC 확대와 AI 기반 캐주얼 성장, 아이게이밍 사업 확장이 맞물리며 사상 최대 실적을 달성했다”며 “향후 게임 IP 확대와 외부결제 강화, 글로벌 시장 확장을 통해 성장과 수익성을 동시에 끌어올릴 것”이라고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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