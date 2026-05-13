최자의 분자, ‘백제 금관 에디션’ 오프라인 첫 공개…현대백화점 팝업 오픈

사진=분자

다이나믹 듀오 최자가 설립한 프리미엄 복분자주 브랜드 분자(BOONZA)가 지난 8일 현대백화점 무역센터점에서 팝업 스토어 ‘The Golden Era’를 오픈했다고 13일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 팝업은 한정 수량으로 출시된 ‘백제 금관 에디션’을 오프라인에서 처음 공개하는 자리로 분자의 금관 에디션 3종을 한 공간에서 모두 만나볼 수 있도록 구성됐다.

분자의 금관 에디션은 삼국시대의 문화와 미감을 현대적으로 재해석한 컬렉션이다. 각 에디션은 시대별 특징과 감성을 외관 디자인에 담아낸 것이 특징이며 이번에 공개된 백제 금관 에디션은 차분하면서도 우아한 백제 문화의 분위기를 상징하는 초록빛 금관 디자인을 적용했다.

특히 백제 금관 에디션은 총 1500병 한정 수량으로 제작됐으며 준비된 물량이 모두 소진되면 추가 생산 없이 판매가 종료된다. 브랜드에 따르면 온라인과 오프라인 채널에서 빠르게 판매가 이어지고 있다.

이번 금관 에디션은 일반 분자 제품과 달리 ‘마스터 배치(Master Batch)’ 방식으로 제작됐다. 전문 배치 관리 과정을 통해 복분자의 미세한 풍미 변화까지 세심하게 조율한 것이 특징이다. 팝업 현장에서는 금관 에디션 3종 세트 상품도 함께 판매되며 최자가 직접 패키지에 사인한 150개 한정 세트도 공개됐다.

팝업 오픈 당일에는 최자가 직접 현장을 찾아 방문객들과 소통했다. 그는 분자의 제조 방식과 브랜드 철학에 대해 설명하며 브랜드 론칭 배경과 복분자주에 대한 생각을 공유했다. 현장에서는 제품 구매 고객을 대상으로 최자가 직접 패키지에 사인을 해주는 이벤트도 진행됐다.

사진=분자

분자는 전통주 제조업체 도술가와 협업해 개발한 브랜드다. 설탕, 주정, 향료, 색소 등을 사용하지 않고 복분자 원물 중심의 자연 발효 방식으로 제조하는 것이 특징이다. 기존 복분자주 시장에서 흔히 볼 수 있었던 소주 베이스의 가향주 방식과 차별화를 두고 과실주 본연의 정체성을 강조하고 있다.

또한 김치의 산미에서 영감을 받아 개발된 만큼 한식과의 페어링에 중점을 둔 점도 특징이다. 최자는 “한국인의 식탁에 늘 김치가 함께하듯 분자 역시 오랫동안 사람들의 식탁과 기억 속에 자연스럽게 자리하는 술이 되었으면 한다”고 전했다.

이번 팝업에서는 브랜드 굿즈도 함께 공개됐다. 기존 선물세트 구매자에게만 제공됐던 분자 전용잔이 별도 판매되며, 한정판 굿즈인 ‘아이스큐브(칠링스톤)’도 처음 선보였다.

이와 함께 금관 에디션 3종을 모두 구매한 뒤 분자 공식 인스타그램에 인증 사진을 업로드하면 추첨을 통해 오는 6~7월 예정된 ‘Chapter 4. 분자랑 먹자’ 행사 초청 티켓을 증정하는 이벤트도 진행 중이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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