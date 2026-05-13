코미디언 이창호, 뮤지컬 ‘겨울왕국’ 올라프 역으로 뮤지컬 데뷔

코미디언 이창호가 뮤지컬 겨울왕국 한국 초연을 통해 뮤지컬 무대에 데뷔한다.

뮤지컬 겨울왕국은 애니메이션 영화를 원작으로 한 작품이다. 2018년 3월 미국 뉴욕 브로드웨이 세인트 제임스 극장에서 첫선을 보인 뒤 브로드웨이 역사상 최고 사전 예약 기록을 세우는 등 뜨거운 반응을 끌어냈으며 북미 투어를 비롯해 영국 웨스트 엔드·일본·호주·독일·싱가포르·네덜란드 등 세계 주요 무대에 올랐다. 한국에서는 오는 8월13일 서울에서 개막한다.

이창호는 이번 한국 초연에서 올라프 역에 캐스팅되며 새로운 매력을 선사할 예정이다. 원작부터 뜨거운 사랑을 받아온 올라프는 쾌활하고 순수한 눈사람 캐릭터로 연기와 퍼펫(인형) 무브먼트를 소화해내야 한다. 이창호는 개성 넘치는 캐릭터성과 섬세한 연기력으로 올라프의 매력을 한층 다채롭게 표현하며 극의 재미를 배가시킬 것으로 기대를 모은다.

이창호는 작년 12월부터 공연된 뮤지컬 비틀쥬스에서 코미디 각색가로 대본에 공동 참여하는 등 새로운 도전에 나서며 뮤지컬 계에서 입지를 쌓아온 바 있다. 겨울왕국 올라프 역으로 첫 뮤지컬 데뷔를 앞둔 이창호의 무대 위 활약에 기대가 더해진다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]