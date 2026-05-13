톰 크루즈 ‘탑건’ 시리즈 재개봉…개봉 40주년 기념

톰 크루즈 주연의 탑 건과 탑건: 매버릭​이 개봉 40주년을 기념해 관객과 다시 만난다.

13일 배급사 롯데엔터테인먼트에 따르면 탑 건 개봉 40주년을 맞아 탑 건과 탑건: 매버릭이 이날 개봉한다.

항공 액션의 정점으로 꼽히는 탑 건 시리즈는 지금까지도 끊임없이 회자되는 독보적인 명작이다. 특히 극장에서 관람할 때 그 진가가 온전히 발휘되는 작품인 만큼 이번 40주년 기념 상영은 기존 시리즈 팬들 뿐 아니라 새로운 관객들에게도 경이로운 시네마틱 경험을 선사할 것으로 보인다.

이번 상영을 더욱 완벽하게 즐길 수 있는 극장별 특수관 관람 포인트도 눈길을 끈다. CGV는 오감을 자극하는 4DX와 3면으로 확장된 SCREENX를 통해 관객들이 마치 직접 전투기를 조종하는 듯한 역동적인 체험을 제공한다. 롯데시네마​의 사운드 특화관인 광음시네마는 폭발적인 사운드 시스템으로 심장을 때리는 거친 엔진음과 비행의 생동감을 생생하게 구현하며, 메가박스는 독보적인 화질과 입체 음향을 자랑하는 돌비 시네마와 돌비 애트모스를 통해 청각적 몰입감을 완성한다.

개봉과 동시에 소장 욕구를 자극하는 A3포스터 증정 이벤트를 진행해 기대감을 한층 끌어올린다. 이번 포스터에는 탑 건의 풋풋하고 패기 넘치는 톰 크루즈와 탑건: 매버릭에서의 중후하고 강인한 그의 모습을 한 폭에 담아내 시리즈의 유구한 역사를 한눈에 보여준다.

탑 건은 1986년 개봉한 작품으로, 이후 속편인 탑건: 매버릭이 36년 만에 개봉한 바 있다. 2022년 개봉한 속편은 교관으로 컴백한 최고의 파일럿 매버릭(톰 크루즈)과 함께 생사를 넘나드는 미션에 투입되는 새로운 팀원들의 이야기를 다룬 항공 액션 블록버스터다. 당시 전 세계 박스오피스 15억 달러를 벌어들이는 등 흥행에 성공했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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