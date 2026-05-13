컴투스, 1분기 영업익 206%↑…야구게임·서머너즈 워 견인

컴투스 CI. 컴투스 제공

컴투스가 야구 게임 라인업과 장수 IP ‘서머너즈 워’의 안정적인 흥행에 힘입어 2026년 1분기 실적 개선 흐름을 이어갔다. 핵심 타이틀의 꾸준한 성과와 글로벌 IP 기반 신작 라인업 확대가 맞물리며 하반기 성장 기대감도 커지고 있다.

컴투스는 13일 2026년 1분기 실적을 공시하고 연결 기준 매출 1447억 원, 영업이익 51억 원을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 별도 기준 매출은 1229억 원, 영업이익은 77억 원으로 집계됐다.

영업이익은 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 연결 기준 영업이익은 206.9%, 별도 기준은 47.1% 성장하며 수익성 개선 흐름을 보였다. 이는 핵심 게임 타이틀의 안정적인 운영 성과가 반영된 결과로 풀이된다.

특히 KBO와 MLB 기반 야구 게임 라인업은 시즌 초반 열기를 타고 실적을 견인했다. 국제 대회 스폰서십과 시즌 이벤트, 주요 선수 업데이트 등이 더해지며 국내외 스포츠 팬들의 호응을 이끌었다.

서머너즈 워: 천공의 아레나는 12주년을 맞아 글로벌 팬덤을 기반으로 꾸준한 매출 기여를 이어갔다. 서머너즈 워는 ‘반지의 제왕’ 컬래버레이션과 신규 콘텐츠 업데이트를 통해 장기 흥행 IP로서의 경쟁력을 유지했다.

컴투스는 하반기에도 기존 핵심 타이틀로 탄탄한 실적 기반을 이어간다. 먼저 서머너즈 워는 12주년을 기념한 다양한 프로모션과 대규모 업데이트를 전개하며 글로벌 경쟁력을 더욱 강화한다. 소환 마일리지 시스템, 신규 장비 유물, 덱 프리셋 등 신규 콘텐츠를 토대로 새로운 재미를 제공하는 한편, 올해 10회째를 맞는 글로벌 e스포츠 대회 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC)’을 통해 글로벌 팬덤 확대에 나설 예정이다.

야구 게임 라인업은 올해 다시금 역대 최대 매출 경신을 목표로, KBO∙MLB 등 국내외 리그의 시즌 흐름에 맞춘 다양한 프로모션과 콘텐츠 업데이트를 지속 전개하며 성장세를 더욱 높인다. 또한 지난 2월 성공리에 개최한 ‘컴프야V 페스타’를 시작으로, 각 타이틀별 특성에 맞춘 유저 대회와 온∙오프라인 이벤트를 확대하며 국내외 야구 팬들과의 접점을 넓힌다는 전략이다.

신작 라인업도 성장 동력으로 주목된다. AAA급 MMORPG ‘제우스: 오만’의 신은 3분기 국내 출시를 목표로 개발 중이며, 그리스 신화를 기반으로 한 세계관과 고품질 그래픽으로 기대를 모으고 있다. 또한 일본 인기 애니메이션 IP 기반 신작 ‘도원암귀 Crimson Inferno’도 연내 출시를 준비 중이다.

이 외에도 컴투스는 ‘가치아쿠타: The Game’, ‘전지적 독자 시점’, ‘A랭크 파티’ 등 글로벌 IP 기반 신작을 확대하며 중장기 성장 기반을 강화하고 있다. 기존 타이틀의 안정성과 신작 파이프라인을 동시에 확보해 글로벌 시장 공략을 이어간다는 전략이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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