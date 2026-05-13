엔씨, 1분기 영업익 1133억…아이온2·리니지 클래식 흥행 효과

엔씨 CI. 엔씨 제공

엔씨가 신작 흥행 효과와 기존 IP 성장세에 힘입어 2026년 1분기 실적에서 큰 폭의 성장세를 기록했다. PC 게임 매출이 분기 최대치를 경신한 가운데 해외 매출 비중도 확대되며 글로벌 사업 구조가 한층 강화되는 흐름이다.

엔씨는 2026년 1분기 연결 기준 매출 5574억원, 영업이익 1133억원, 당기순이익 1524억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전분기 대비 38%, 전년 동기 대비 55% 증가했으며 영업이익률은 20%를 기록했다.

지역별 매출을 보면 한국이 58%로 가장 큰 비중을 차지했고, 아시아 27%, 북미·유럽 등 기타 지역이 15%를 기록했다. 특히 해외 매출 비중은 42%로 전년 동기 35% 대비 증가하며 글로벌 확장 흐름이 이어졌다.

PC 게임 부문은 3184억원으로 역대 분기 최대 매출을 달성했다. 지난해 11월 출시된 아이온2의 온기 반영과 리니지 클래식 흥행 효과가 더해지며 전분기 대비 69%, 전년 동기 대비 210% 성장했다.

아이온2는 1368억원, 리니지 클래식은 835억원의 매출을 각각 기록했다. 특히 리니지 클래식은 출시 후 90일(2월 11일~5월 11일) 기준 누적 매출 1924억원을 달성하며 안정적인 흥행을 이어갔다.

모바일 게임 매출은 1828억원으로 집계됐다. 주요 모바일 타이틀 3종은 리니지 클래식 출시 이후에도 견조한 트래픽을 유지하고 있으며, 리니지M은 매출과 주요 지표 모두 전분기 대비 성장세를 보였다.

모바일 캐주얼 게임 매출은 355억원을 기록했다. 이번 분기에는 엔씨가 투자한 리후후와 스프링컴즈 실적이 처음으로 연결 반영되며 포트폴리오 다변화 효과도 나타났다.

향후 엔씨는 아이온2의 글로벌 서비스를 2026년 하반기 북미, 남미, 유럽, 일본 등 주요 시장으로 확대할 계획이다. 이와 함께 신작 IP인 신더시티, 리밋 제로 브레이커스, 타임 테이커즈도 글로벌 테스트를 거쳐 순차적으로 출시하며 성장 동력을 이어간다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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