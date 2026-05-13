[SW이슈] 제로베이스원, 컴백에 칼 갈았다…‘비상’ 위한 특급 프로모션

5인조로 새 출발을 앞둔 제로베이스원이 ‘어센드-’ 컴백을 앞두고 대규모 프로모션을 펼친다.

제로베이스원이 오는 18일 새 앨범 ‘어센드-’를 발표한다. 다섯 멤버는 제로베이스원으로 2년 여의 활동을 마치고 다시 한 번 제로베이스원이라는 이름을 택했다. 함께 울고 웃었던 수많은 시간을 공유한 멤버들에게도, 변함없는 지지를 보낸 제로즈에게도 의미 있는 컴백이다.

신보 ‘어센드-(Ascend-)’는 전환점을 맞은 제로베이스원의 출사표다. 한층 견고해진 정체성을 바탕으로 그간의 음악 여정을 응축해 멈추지 않는 도약을 다짐한다. 비주얼, 음악, 퍼포먼스 전반의 성장을 입증하는 동시에 팀의 서사를 기반으로 진정성 있는 메시지를 전하고자 한다. 다각도의 변화 이후 맞이하는 첫 컴백이다. 포부에 걸맞게, 컴백 프로모션 역시 어느 때보다 풍성하게 꾸려졌다.

먼저 새 앨범 발매 하루 전인 17일 컴백 프리미어 행사를 열고 제로즈(팬덤명)에게 첫선을 보인다. 함께 달려온 다섯 멤버의 이야기를 중심으로, 그간의 성장 과정과 앞으로도 멈추지 않고 나아가겠다는 의지를 보여줄 예정이다. 소속사 웨이크원은 “단순한 무대를 넘어, 팀의 현재를 관통하는 서사를 양질의 콘텐츠로 풀어낼 예정”이라며 “제로베이스원과 제로즈가 더 가까이서 소통하기 위해 준비에 박차를 가하고 있다”고 밝혔다.

봄 맞이 컴백에 맞춰 가드닝 이벤트도 성황리에 개최됐다. 팀명 제베원(제로베이스원)에서 착안해 식물을 재배하는 ‘제로즈 재배원’을 모집한 것. 멤버들은 지난 1일 서울 식물원에서 팬들과 함께 꽃을 심으며 장미 정원 ‘제로즈 가든’을 꾸몄다. 이날은 팬덤 제로즈가 탄생한 날로 제로베이스원이 현장에 방문한 팬들에게 직접 장미꽃을 건네며 뜻깊은 추억을 선물했다.

공식 팬클럽 가입자를 위한 특별한 선물도 준비되어 있다. 소속사에 따르면 제로베이스원은 오는 15일부터 17일까지 서울 모처의 대형 카페를 대관해 팬들이 즐길 수 있는 공간을 마련했다. 팬클럽 가입자에게 음료, 프린팅 컵, 포토카드 등을 무료로 제공할 예정이다.

팬덤을 넘어 대중과 함께하는 프로모션도 눈길을 끈다. ‘상승’을 의미하는 앨범명 ‘어센드-’에 맞춰 항공사와 추진한 특급 컬래버레이션도 그 중 하나다. 비상하는 비행기를 통해 제로베이스원이 노래할 ‘상승’의 메시지를 전달하기 위한 이벤트로 컴백에 맞춰 비행기 외부 래핑 광고와 항공권 이벤트가 진행될 예정이다.

컴백 열기는 밤하늘로 이어진다. 제로베이스원을 상징하는 푸른색 불빛이 서울과 도쿄를 물들일 예정이다. 타이틀곡 ‘톱 5(TOP 5)’에서 착안해 한층 더 높은 곳을 향해 나아가겠다는 제로베이스원의 포부를 불어넣었다. 서울을 대표하는 랜드마크인 N서울타워에서는 오는 18일부터 사흘간 ‘제로베이스원 X N 서울타워 블루 라이트 업 이벤트’가 열린다. 일본 도쿄타워는 발매 당일인 18일 진행되며, 19일부터 31일까지는 현장에서만 경험할 수 있는 특별한 이벤트들이 마련된다.

가요계를 넘어 대중의 일상으로 파고든 전방위적 프로모션에서 컴백에 앞선 제로베이스원의 강한 포부를 느낄 수 있다. 오는 18일 오후 6시 공개되는 ‘어센드-’에는 팀의 성장을 집약적으로 그려낸 타이틀곡 ‘톱 5’를 비롯해 ‘체인지스(Changes)’와 ‘제로 투 헌드레드(Zero to Hundred)’, 멤버 박건욱의 첫 자작곡 ‘커스터마이즈’ 등 7곡이 수록된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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