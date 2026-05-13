국제 스포츠 무대를 누리고 싶다면…체육공단, 인재양성 위한 커리큘럼 오픈

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 국제 스포츠 인재 양성을 위해 앞장선다. 관련 교육생을 모집한다.
체육공단은 국제 스포츠계 취업 희망자를 위한 3개 커리큘럼을 연다. ‘국제 스포츠 실무 역량 강화’, 선수 경력자 및 스포츠 행정가를 위한 ‘국제 스포츠 커리어 개발’ 및 국제심판을 위한 ‘국제심판 역량 강화’ 등이다. 총 55명을 선발할 예정이다.
실전형 수업이 주를 이룬다. 모든 과정은 국제 스포츠 직무 역량 교육, 외국어 교육 등 수료 후 국제무대에서 바로 활용할 수 있는 내용들로 구성됐다. 뿐만 아니라 교육과정별로 우수 수료생 대상 국제기구 직무 체험, 국제기구·대회 탐방 등 연수 기회를 제공할 계획이다. 국제 스포츠계 진출 희망자를 위한 최적의 교육이라는 평가가 따르는 이유다.
체육공단 관계자는 “이번 교육과정이 국제 스포츠계 진출을 희망하는 청년, 선수 경력자, 심판의 역량 강화에 큰 도움이 되길 바란다.”라며, “수료 후에도 지속적인 성장 기회 제공으로 대한민국 스포츠 외교 저변 확대에 기여할 것”이라고 전했다.
이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com
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