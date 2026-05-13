나나, 수영복 입고 뽐낸 ‘압도적 피지컬’…“서 있는 곳이 바로 런웨이” [스타★샷]

나나가 우월한 몸매와 다리 길이를 자랑했다. 출처=나나 SNS

가수 겸 배우 나나가 무결점 몸매와 압도적인 다리 길이를 과시하며 근황을 전했다.

13일 나나는 자신의 SNS 채널을 통해 별다른 문구 없이 여름휴가 중 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 나나는 미니멀한 디자인의 블랙 비키니를 입고 여유로운 시간을 즐기는 모습이다. 특히 홀터넥 스타일의 트라이앵글 탑으로 직각 어깨 라인을 강조하는가 하면 하이레그 커팅의 비키니 하의를 선택해 모델 출신다운 우월한 각선미를 더욱 돋보이게 했다.

여기에 블랙 앤 화이트의 체크 패턴 헤드 스카프를 매치한 센스도 눈에 띈다. 자칫 단조로울 수 있는 단색 수영복에 빈티지하면서도 힙한 무드를 더해 독보적인 패션 감각을 완성했다.

사진을 접한 누리꾼들은 “비현실적인 다리 길이다”, “서 있는 것만으로 예술 작품 같다”, “세계적인 미녀다운 아우라” 등의 반응을 보이며 찬사를 아끼지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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