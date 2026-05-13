원팩트 日 팬미팅에 열도 팬심도 들썩…“큰 사랑과 에너지 감사”

[사진=아르마다이엔티 제공]

그룹 원팩트(ONE PACT)가 일본 팬미팅을 통해 현지 팬심을 입증했다. 이달 중순 유럽 투어를 앞두고 글로벌 K-팝 아티스트로서의 진가를 발휘하고 있다.

원팩트는 지난 5일 일본 도쿄 이이노홀에서 'ONE PACT 1st FANMEETING in JAPAN(원팩트 퍼스트 팬미팅 인 재팬 더 골든 데이)'를 열었다.

원팩트는 이번 팬미팅만을 위해 새롭게 준비한 맞춤형 인트로 음원을 선보였다. 퍼포먼스가 돋보이는 화려한 오프닝으로 시작부터 객석의 열기를 끌어올렸다.

멤버들의 무한한 소화력과 반전 매력도 엿볼 수 있었다. 멤버들은 '100!'과 'Pull Up' 무대에서 깜찍한 동물 잠옷 차림으로 등장해 무대 위 강렬한 모습과는 또 다른 '남친미'를 뽐내며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

팬들을 위한 풍성한 음악적 선물도 돋보였다. 앞서 선공개돼 뜨거운 반응을 얻었던 미공개곡 'TOXIC'을 태그가 솔로 무대로 선보인 데 이어 멤버들의 개성이 담긴 다양한 무대가 펼쳐졌다. 특히 처음 베일을 벗은 미공개곡 'At the first moment'를 깜짝 공개했다.

이어 진행된 '원팩트의 스케치북' 코너에서는 멤버 개개인의 뚜렷한 음악적 색채와 탄탄한 가창력을 입증하는 감미로운 솔로 라이브가 이어졌다. 공연의 대미는 'blind', 'DO U FXXKING LOVE ME TOO'로 장식했으며 멤버들은 에너제틱한 퍼포먼스로 피날레를 장식했다.

다양한 코너와 라이브 무대를 완성한 원팩트는 "오랜만에 일본에서 팬미팅을 하게 돼 정말 설레고 행복했다. 언제나 큰 사랑과 에너지를 보내주시는 팬분들께 감사드리며 앞으로도 더 좋은 무대로 보답하는 원팩트가 되겠다"고 소감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]