있지 유나, ‘황금 골반’ 돋보이는 드레스 자태…”이게 바로 퀸의 품격” [스타★샷]

있지의 멤버 유나가 고혹적인 자태를 드러냈다. 출처=유나 SNS

그룹 있지(ITZY)의 멤버 유나가 범접할 수 없는 고혹적인 비주얼로 온라인을 뜨겁게 달궜다.

지난 11일 유나는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 화보 비하인드 컷을 공개했다. 공개된 사진 속 유나는 군더더기 없는 미니멀한 패션으로 독보적인 아우라를 발산했다.

유나가 선택한 의상은 섬세한 스파게티 스트랩이 돋보이는 블랙 미디 드레스다. 특히 직선으로 떨어지는 스퀘어 넥 라인이 유려한 목선과 쇄골 라인을 강조하며 우아한 분위기를 극대화했다.

또한 바디라인을 자연스럽게 감싸는 슬림핏 실루엣은 단정함과 고혹미를 동시에 잡았다. 여기에 앞코가 날렵한 블랙 스틸레토 힐을 매치해 톤온톤 스타일링을 완성했으며 무릎 아래로 떨어지는 드레스의 길이감은 룩의 무게감을 더하며 한층 격식 있는 ‘시크 룩’을 구현했다.

디테일 역시 완벽했다. 유나는 가르마를 정교하게 타서 빗어 넘긴 로우 포니테일 헤어스타일로 잔머리 하나 없는 깔끔한 연출을 선보였다. 이는 유나의 뚜렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 만들며 화보의 완성도를 높였다.

한편 유나가 속한 있지(ITZY)는 오는 18일 새 미니 앨범 ‘모토(Motto)’를 발매하며 가요계에 전격 컴백한다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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