금호타이어 나선미 상무, 자동차의날 맞아 KAMA 주관 유공자 포상

금호타이어가 ‘제23회 자동차의 날’을 맞아 자동차산업 발전에 기여한 공로로 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다고 13일 밝혔다.

금호타이어는 지난해에 이어 2년 연속 장관 표창 수상자를 배출했다.

지난 12일 JW메리어트 호텔 서울에서 열린 자동차의 날 행사에는 김정관 산업통상자원부 장관과 자동차업계 관계자 250여명이 참석했다. 이날 행사에서는 자동차산업 발전에 기여한 유공자에 대한 포상이 진행됐다.

올해 수상자로 선정된 나선미 금호타이어 상무는 HR부문 및 R&D 사업화 TF를 담당하고 있다. 나 상무는 중장기 타이어 기술 로드맵 수립과 연구개발 체계 고도화에 기여한 점을 인정받았다.

또 스마트 타이어 시스템 등 미래 모빌리티 분야의 기술 협력 기반을 마련하고, R&D 인재 확보를 통해 기술 경쟁력 강화에 기여한 점도 평가받았다.

나상무는 민간 R&D 협의체 활동 및 주요 연구기관과의 업무 협약(MOU)을 적극적으로 추진하며, 국내 타이어 산업 전반의 인프라 발전과 기반 조성에 기여하고 있다.

나선미 상무는 “국내 자동차 산업의 도약과 타이어 핵심 기술 확보에 일조하게 되어 영광이다. 앞으로도 미래 모빌리티 시장을 선도할 수 있는 혁신 기술을 확보하고, 연구원들이 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 R&D 인프라를 구축하는데 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

한편, 금호타이어는 용인 중앙연구소를 중심으로 미국(KATC), 독일(KETC), 중국(KCTC) 등 글로벌 R&D 네트워크를 가동 중이다. 이를 통해 데이터 기반의 타이어 설계 기술 역량을 축적하고, 자율주행 및 전기차 전용 타이어 등 미래 환경 변화에 선제적으로 대응하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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