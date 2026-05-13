방탄소년단 ‘스윔’, 美 빌보드 글로벌 정상 탈환

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 ‘글로벌(미국 제외)’에서 또 한번 정상에 올랐다.

지난 12일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(5월 16일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 ‘글로벌(미국 제외)’ 1위, ‘글로벌 200’ 2위에 올랐다. 특히 ‘글로벌(미국 제외)’에서는 지난주 대비 한 계단 반등하며 정상을 탈환했다.

메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서도 강세를 보였다. ‘아리랑’은 해당 차트 7위에 오르며 7주 동안 ‘톱 10’ 자리를 굳건히 지켰다. ‘스윔’은 메인 송 차트인 ‘핫 100’에서 지난주보다 두 계단 상승한 30위로 7주째 차트인했다.

이밖에도 ‘아리랑’은 지난주에 이어 ‘톱 앨범 세일즈’ 4위를 유지했고 ‘톱 스트리밍 앨범’ 14위, ‘바이닐 앨범’ 8위에 올랐다. ‘스윔’은 ‘어덜트 컨템포러리’(16위)를 비롯해 ‘팝 에어플레이’(13위), ‘어덜트 팝 에어플레이’(16위), ‘라디오 송’(30위) 등 에어플레이 차트에 고루 포진하며 대중적 인기를 확고히 했다.

지난 3월 20일 발매된 ‘아리랑’은 방탄소년단의 정체성과 많은 사람이 공감할 수 있는 보편적인 감정을 다룬 앨범이다. 타이틀곡 ‘스윔’은 업비트한 얼터너티브 팝 장르로 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. 밀려오는 흐름을 거스르기보다 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지다. RM이 작사 전반을 맡아 지금의 방탄소년단이 생각하는 바를 녹였다.

한편 방탄소년단은 지난달 25일(이하 현지 시간) 탬파를 시작으로 총 12개 도시 31회에 걸친 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA’를 진행하고 있다. 오는 16~17일과 19일에는 미국 스탠퍼드 스타디움(Stanford Stadium)에서 투어 열기를 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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