하이브, 새 미션·비전 공개…“엔터 시장 ‘넥스트’ 제시할 것”

하이브가 신성장 전략을 반영한 회사 브랜드 체계를 개편안을 발표했다.

하이브는 13일 새로운 미션 ‘디스커버 어 뉴 유니버스, 언락 언 이멀시브 져니(DISCOVER A NEW UNIVERSE, UNLOCK AN IMMERSIVE JOURNEY)’를 발표했다. 이는 아티스트와 콘텐츠, 다양한 서비스를 통해 전에 없던 몰입의 순간을 제공하고, 누구나 새로운 취향과 세계를 발견할 수 있도록 하겠다는 의미를 담고 있다. 변화하는 시대와 세대에 한 발 앞서 새롭고 진일보한 경험을 지속적으로 만들어가겠다는 의지도 함께 반영됐다. 기존 미션인 ‘위 빌리브 인 뮤직(We believe in Music)’은 음악 사업 부문 계승해 음악 산업의 본질과 가치를 강화하는 지표로 삼을 예정이라는 설명이다.

미션을 달성하기 위한 회사의 목표와 사업 방향성을 담은 새 비전은 ‘글로벌 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 컴퍼니 베이즈드 온 뮤직 앤드 테크놀로지(GLOBAL ENTERTAINMENT LIFESTYLE PLATFORM COMPANY BASED ON MUSIC AND TECHNOLOGY)’로 음악과 기술에 기반한 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업을 지향한다는 의미다.

기존 비전과 달라진 점은 ‘테크놀로지(TECHNOLOGY)’가 명시됐다는 점이다. 하이브 측은 “새 비전은 기존과 같이 본질인 음악과 팬을 최우선에 두면서도, 팬 경험의 경계를 확장하기 위해 필요한 기술을 활용함으로써 산업을 혁신하겠다는 의미를 담고 있다”고 밝혔다. 세계 최고 수준의 음악과 콘텐츠를 기반으로 플랫폼을 통해 경험의 연결과 확장을 선도하고, 팬 중심의 엔터테인먼트 라이프스타일을 진화시키겠다는 방향성이 담겼다.

새 미션과 비전에 맞춰 CI 활용 방식도 변경했다. 워드마크(HYBE)와 심볼(H), 미션을 병기하는 방식에서, 워드마크와 심볼만 각각 단독으로 사용하기로 했다. 서울시 용산구 한강대로에 위치한 용산사옥 곳곳에 워드마크와 심볼을 각각 활용한 CI가 적용됐다.

하이브가 추구하는 인재상을 의미하는 ‘하이브 DNA’도 발표했다. 핵심 가치인 ‘열정·자율·신뢰’는 유지하되, 각 가치가 지향하는 방향성을 보다 구체적으로 재정의했다. 하이브 공식 홈페이지 역시 변화된 브랜드 아이덴티티와 비즈니스 구조를 반영해 리뉴얼됐다.

하이브 측은 “이번 브랜드 개편은 하이브의 확장된 사업 구조와 중장기 성장 전략, 글로벌 IP 기업으로서의 방향성을 브랜드 전반에 반영한 결과”라고 설명했다. 2024년 8월 회사의 사업 구조를 음악·플랫폼·테크기반 미래 성장 영역의 세 축으로 재편한 ‘하이브 2.0’을 발표했던 하이브가 이번 브랜드 체계 개편에는 신성장 전략의 주요 내용들을 반영했다.

하이브 관계자는 “이번 브랜드 개편은 단순한 구호나 시각물의 교체가 아닌, 새롭게 성장하기 위한 회사의 방향성을 담은 선언”이라며 “음악과 기술을 기반으로 팬 경험의 경계를 확장하고, 새로운 시도를 이어가며 그 성과를 산업 전반에 확산해 글로벌 엔터테인먼트 시장의 ‘넥스트’를 제시해 나가겠다”고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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