최현석이 축가를? 박은영 셰프 결혼식, 아이비까지 지원사격

박은영 셰프가 결혼식을 앞두고 축가 라인업을 소개했다. 출처=유튜브 채널 ‘밥은영’ 영상 캡처

‘중식여신’으로 사랑받고 있는 박은영 셰프가 결혼을 앞두고 축가 라인업과 결혼 준비 비하인드를 직접 공개했다.

지난 12일 박은영은 자신의 유튜브 채널을 통해 구독자들과 소통하며 결혼에 관한 소회를 밝혔다. 바쁜 일정 중 결혼 준비가 힘들지 않냐는 질문에 그는 “바빠도 다 하게 되더라. 오히려 주위에서 도와주는 분들이 많아 결정만 하면 되는 구조라 결혼 준비가 수월하게 느껴진다”며 긍정적인 면모를 보였다.

특히 세간의 관심을 모은 축가 라인업에 대해서는 “최현석 셰프님이 준비하고 있으며, 가수 아이비님도 함께해주시기로 했다”고 밝혔다. 앞서 최현석 셰프는 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’ 출연 당시 박은영의 결혼 소식을 듣고 직접 축가를 자처하며 든든한 의리를 과시한 바 있다.

예비 신랑과의 인연은 재회를 통해 완성됐다. 박은영은 “소개팅으로 처음 만났으나 당시에는 잘 안됐던 사이”라며 “몇 년 후 다시 연락이 닿아 결실을 본 케이스”라고 설명했다.

이어 “홍콩에서 생활할 때 안부 연락을 주고받다 한국에 들어올 때마다 만나며 가까워졌다”며 “똑똑하고 다정한 사람이 이상형인데, 예비 신랑이 바로 그런 사람이다. 덜렁거리는 나와 달리 꼼꼼하고 세심한 성격이라 서로 보완이 된다”며 남편을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

한편 박은영은 이달 서울 중구 장충동 신라호텔에서 의사 전문직 종사자와 백년가약을 맺는다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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