오늘도 코리안 데이…이정후·김혜성, 이틀 연속 선발 맞대결 성사

이정후. 사진=AP/뉴시스

‘오늘의 승자는 누가 될까…’

미국 메이저리그(MLB)에서 활약 중인 외야수 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(LA다저스)이 이틀 연속 맞붙는다. 두 선수 모두 13일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로필드 앳 다저스타디움에서 열릴 샌프란시스코와 LA다저스의 맞대결에 선발 출전을 확정 지었다.

이정후는 1번타자 겸 우익수로 선발 출전한다. 김혜성은 9번타자 겸 2루수로 라인업에 이름을 올렸다.

이날 경기는 애드리안 하우저(샌프란시스코)와 야마모토 요시노부(LA다저스)가 각 팀의 선발 마운드를 책임진다.

김혜성. 사진=AP/뉴시스

앞서 치른 경기에서는 이정후가 판정승을 거뒀다. 이정후는 5타수 1안타 1득점을 기록했다. 1회 직선타, 3회 삼진, 5회 내야 땅볼로 물러났지만 7회 1사 후 우전 안타를 만들었다. 9회 마지막 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했다.

반면 김혜성은 2타수 무안타에 그쳤다. 6회에는 대타 미겔 로하스와 교체돼 그라운드를 떠났다. 김혜성의 시즌 타율은 0.282로 소폭 하락했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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