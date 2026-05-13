티빙 ‘유미의 세포들3’ 4주 연속 1위…예능은 ‘꽃청춘’이 접수

티빙 5월 1주차 주간 콘텐츠 순위 이미지. 티빙 제공

5월 1주차 티빙에서 드라마와 예능 전반이 고른 흥행을 보였다. ‘유미의 세포들 시즌3’가 4주 연속 1위를 기록하며 시즌을 마무리한 가운데, 드라마 부문에서는 ‘허수아비’와 ‘은밀한 감사’가 나란히 상위권을 지키며 강세를 이어갔다. 예능에서는 신작 ‘꽃보다 청춘: 리미티드 에디션’이 공개와 동시에 1위에 오르며 판도 변화를 이끌었다.

티빙은 지난 4일부터 10일까지의 주간 콘텐츠 순위를 13일 발표했다.

순위에 따르면 유미의 세포들 시즌3는 종합과 드라마 부문 모두에서 1위를 지키며 마지막 회차까지 강세를 이어갔다. 특히 시즌3의 인기에 힘입어 시즌1 역시 드라마 카테고리 4위에 재진입하며 시리즈 전체가 다시 주목받는 흐름을 보였다. 이로써 유미의 세포들은 티빙 대표 프랜차이즈 IP로서의 입지를 공고히 했다.

드라마 부문에서는 티빙 오리지널과 독점 공개 작품들이 상위권을 나란히 차지하며 존재감을 드러냈다. ENA 월화드라마 허수아비는 2주 연속 종합 2위를 유지했다. 해당 작품은 연쇄살인 사건을 모티브로 진범 검거 이후의 미스터리를 추적하는 서사로, 회차가 거듭될수록 긴장감과 반전이 더해지며 티빙 웰메이드 장르물로 자리 잡고 있다.

또한 tvN 토일드라마 은밀한 감사는 신혜선과 공명의 호연을 바탕으로 종합 3위에 오르며 주말 드라마 경쟁에서도 존재감을 드러냈다. 티빙과 웨이브에서 동시 공개되는 구조 속에서도 꾸준한 시청 흐름을 유지하며 안정적인 흥행을 이어갔다.

예능 부문에서는 신작의 강세가 두드러졌다. 정유미, 박서준, 최우식이 출연하는 꽃보다 청춘: 리미티드 에디션이 공개 직후 예능 1위, 종합 4위로 직행하며 화제를 모았다. 이어 인기 연애 리얼리티 하트시그널 시즌5가 예능 2위(종합 5위)에 오르며 꾸준한 팬덤과 화제성을 입증했다.

이 외에도 tvN ‘구기동 프렌즈’, ‘언니네 산지직송 in 칼라페’, JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 등 다양한 예능 콘텐츠가 종합 TOP10에 포진하며 이용자들에게 폭넓은 선택지를 제공했다.

티빙 주간 콘텐츠 순위는 드라마 및 예능 카테고리의 VOD 순 이용자 수(UV)를 기준으로 집계된다. 티빙은 오리지널 콘텐츠와 방송사 협업 작품을 결합한 라인업을 통해 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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