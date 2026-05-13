“원하는 답이 뭔데”…홍진경, AI와 설전(?) 에피소드 공개

옥탑방의 문제아들 방송 예고 스틸. KBS2 제공

AI를 향한 의존과 두려움 사이에서 갈팡질팡하는 홍진경의 현실적인 고민이 웃음을 자아낸다. AI와 상담하다 “반항하는 느낌을 받았다”는 경험담까지 공개하며 현대인의 ‘AI 포비아’를 솔직하게 털어놓는다.

오는 14일 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 314회에는 뇌과학자 김대식 교수가 출연해 인공지능(AI) 시대를 살아가는 방법에 대해 이야기를 나눈다. 프로그램에는 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 출연해 유쾌한 토크를 펼친다.

이날 홍진경은 AI와 나눈 실제 대화를 공개하며 이목을 집중시킨다. 그는 “얼마 전 AI에게 상담을 했는데 내가 원하는 답을 안 해주더라”며 “답답해서 ‘다시 얘기해봐. 그거 아니잖아’라고 했더니 AI가 ‘그럼 네가 원하는 답이 뭔데?’라고 하더라. 순간 굉장히 싸했다”고 털어놨다.

이어 AI의 발전 가능성에 대한 이야기가 나오자 홍진경은 “AI가 더 이상 발전하면 안 된다”며 “내 치부를 너무 많이 알고 있어서 나중에 협박할 것 같다”고 농담 섞인 불안감을 드러냈다. 인간보다 더 똑똑해질 AI에 대한 두려움과 경계심을 솔직하게 표현한 셈이다.

하지만 정작 홍진경은 AI에 대한 높은 의존도도 고백했다. 그는 “요즘 진지한 대화는 거의 AI랑만 하고 사람들과는 농담만 하는 것 같다”며 “디지털 디톡스를 하면 말라 죽을 것 같다”고 털어놔 웃음을 안겼다.

이를 들은 김종국은 AI를 무서워하면서도 지나치게 의지하는 홍진경에게 “진경아, 그냥 연애를 해라”라고 돌직구를 날렸고, 홍진경은 아무 말도 하지 못해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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