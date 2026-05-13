칸도 주목한 ‘좀비 마스터’ 연상호 귀환…포스터 베일 벗었다

군체 포스터. 쇼박스 제공

연상호 감독이 다시 한번 강렬한 감염 스릴러로 관객들과 만난다. 칸영화제 공식 초청작으로 주목받고 있는 영화 ‘군체’가 압도적인 분위기의 공식 포스터를 공개하며 기대감을 끌어올리고 있다.

13일 배급사 쇼박스 측은 여섯 인물의 활약을 기대하게 만드는 공식 포스터를 공개했다.

군체는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에 고립된 생존자들이 예측 불가능한 형태로 진화한 감염자들과 맞서 싸우는 이야기를 그린 작품이다. 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문에 초청되며 개봉 전부터 국내외 영화팬들의 관심을 받고 있다.

이번에 공개된 포스터는 끈적한 점액질로 뒤덮인 공간 속 인물들의 모습을 전면에 내세우며 강렬한 인상을 남긴다. 인물들 사이를 뒤덮은 정체불명의 점액질은 감염 사태의 원인과 연결된 듯한 분위기를 자아내며 궁금증을 더한다.

포스터 속 배우들의 표정 역시 시선을 끈다. 살아남기 위한 긴장감과 공포, 사건의 진실을 파헤치려는 집요함, 속내를 알 수 없는 미스터리한 분위기까지 각기 다른 감정선이 담겨 있어 영화 속 서사에 대한 호기심을 자극한다. 특히 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수 등 개성 강한 배우들이 한 화면 안에서 만들어내는 압도적인 존재감이 기대를 모은다.

‘부산행’, ‘반도’ 등을 통해 독창적인 좀비 세계관을 선보여온 연상호 감독은 이번 작품에서 한층 진화한 감염 스릴러를 예고하고 있다. 폐쇄된 공간 안에서 벌어지는 생존자들과 감염자들의 대립, 그리고 극한 상황 속 인물들의 심리 변화가 긴장감 있게 펼쳐질 전망이다.

군체는 오는 5월 21일 국내 개봉한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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