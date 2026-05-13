[월드컵 D-30 ②] 조커에서 지휘자로… 이강인의 왼발, 북중미를 겨눈다

사진=뉴시스

이강인(파리 생제르맹·PSG)의 왼발이 세계를 놀라게 할 준비를 마쳤다.

북중미 월드컵은 한층 원숙해진 자신을 증명할 무대다. 4년 전 카타르월드컵에선 투입과 동시에 흐름을 바꾸는 조커 역할을 해냈다. 이번엔 다르다. 대표팀 공격을 직접 조율하는 지휘자로서 피치 위에 오른다.

이강인의 대표팀 내 입지는 굳건하다. 위르겐 클린스만 전 감독 체제는 물론, 홍명보 감독 아래에서도 핵심 자원으로 자리 잡았다. 팬들의 기대도 커졌다. 손흥민(LAFC) 다음으로 대표팀에서 가장 큰 관심을 받는 선수로 꼽아도 어색하지 않을 정도다.

쓰임새도 중요해졌다. 좁은 공간에서 버티고, 상대 수비 사이로 패스를 찔러 넣고, 세트피스 한 번으로 국면을 바꾸는 이강인 특유의 움직임은 대표팀 공격에 꼭 필요하다. 체코와 남아공처럼 내려앉는 수비를 상대한다면 이강인의 창의성이 균열을 낼 수 있을 터. 밀집 수비를 흔드는 기술과 질 좋은 패스가 해법으로 떠오르는 이유다.

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어깨가 무겁다. 대표팀의 또 다른 주축인 황인범(페예노르트)은 지난 3월 오른발 부상으로 시즌을 일찍 마쳤고, 월드컵 출전을 목표로 회복 중이다. 그가 정상 컨디션으로 합류하지 못한다면 경기 조율과 전환 과정서 이강인의 역할은 더 넓어질 것으로 보인다.

유럽 무대에서 쌓은 경험이 든든한 자산이다. 이강인은 PSG서 세계 정상급 선수들과 호흡하며 경쟁했고, 프랑스 리그1과 프랑스컵, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승까지 경험했다. 큰 무대의 압박을 익힌 시간은 이번 월드컵에서도 힘이 될 전망이다.

지나온 시간은 이강인을 더 단단하게 만들었다. 어린 시절부터 한국 축구의 미래로 불렸던 그는 한 예능 프로그램을 통해 ‘축구왕 슛돌이’라는 별명을 얻었고, 연령별 대표팀서 월반을 거듭했다.

번뜩이는 재능은 국제무대에서도 빛났다. 2019년 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하 월드컵이 대표적이다. 만 18세 막내였던 이강인은 1골 4도움을 마크해 한국의 사상 첫 준우승을 이끌었고, 대회 최우수선수에게 주어지는 골든볼까지 품었다.

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늘 순탄하진 않았다. 성인 대표팀 발탁 후 파울루 벤투 감독 체제에서는 좀처럼 출전 기회를 얻지 못했다. 2022년 9월 평가전까지도 제대로 뛰지 못하는 등 카타르월드컵 최종 명단 승선마저 불투명해 보였다. 하지만 당시 소속팀 마요르카(스페인)에서 꾸준히 경쟁력을 발휘했고, 결국 생애 첫 월드컵 무대에 올랐다.

카타르에서의 출발은 벤치였다. 우루과이와의 조별리그 1차전에서 후반 교체로 월드컵 데뷔전을 치렀고, 가나전에서는 투입 직후 전방 압박으로 공을 빼앗은 뒤 날카로운 크로스로 조규성(미트윌란)의 헤더골을 도왔다.

기적의 16강행을 일군 포르투갈전에서는 선발로 나와 공수에서 적극적인 모습을 선보였다. 김영권(울산HD)의 동점골로 이어진 코너킥도 이강인의 발끝에서 시작됐다.

4년 전 월드컵 최종 기록은 4경기 1도움. 세 차례 교체 출전에도 ‘게임 체인저’라는 존재감을 각인시키기엔 충분했다. 대표팀의 키 플레이어로 성장한 지금, 이강인에게 요구되는 눈높이 허들은 더 높아졌다.

한국이 32강, 그리고 16강 이상을 바라본다면 그의 활약은 빼놓을 수 없는 핵심 퍼즐이다. 다가오는 북중미 무대에서 이강인이 자신을 향한 기대에 어떻게 응답할지 이목이 쏠린다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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