‘환연4’ 곽민경, ♥신승용 공개 열애 후 관심 폭주…“응원 믿기지 않아 감사”

사진 = 유튜브 채널 ‘민와와’

환승연애4 출신 곽민경이 공개 열애 이후 팬들의 응원에 감사한 마음을 전했다.

곽민경은 12일 자신의 유튜브 채널 ‘민와와’응 통해 ‘한국무용 전공자의 첫 걸그룹 도전기’라는 제목의 영상을 공개했다.

그는 영상 소개글에서 “정말 오랜만에 하는 무용이라서 조금 부족하더라도 예쁘게 봐주시면 감사하겠다. 댄스 챌린지 연습하는 과정까지 담아봤다”며 “처음으로 핫걸 댄스를 춰보는데 너무 재밌어서 다음에 또 도전하려고 한다”고 밝혔다.

이어 최근 공개한 열애 관련 영상을 언급하며 “정말 많은 분들께 응원을 받았다. 사실 상상도 못 했던 반응들이 계속되다 보니 아직까지도 믿기지 않는 것 같다”며 “좋아해 주셔서 정말 감사하다. 앞으로도 남자친구랑 좋은 모습 많이 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

앞서 곽민경은 지난 8일 ‘전하고 싶은 이야기’라는 제목의 영상을 통해 ‘환승연애4’에 함께 출연한 신승용과 열애 중이라고 밝혔다. 두 사람은 방송 이전부터 교제를 시작한 것으로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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