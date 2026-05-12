폴대 광고판 맞고 쾅!… 최정, KBO 최초 21시즌 연속 두 자릿수 홈런

사진=SSG 랜더스 제공

내야수 최정(SSG)의 홈런 시계는 올해도 멈추지 않았다. 1회 첫 타석부터 초구를 호쾌하게 때려내며 KBO리그 최초 기록을 새로 썼다.

이미 누구도 밟지 못한 영역에 올라선 데 이어, 재차 그 간격을 벌리며 달아나고 있다. 최정은 12일 수원 KT 위즈파크서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규리그 KT와의 원정경기에 3번타자 겸 3루수로 선발 출전했다. 곧장 아치를 그려내며 의미 있는 이정표를 아로새겼다. 바로 21시즌 연속 두 자릿수 홈런이다.

1회 초 2사 주자 없는 상황에서 타석에 들어선 뒤 KT 선발 사우어의 초구 130㎞ 스위퍼를 놓치지 않았다. 힘껏 받아친 타구는 좌측 담장 끝으로 뻗어갔다. 공은 폴대 광고판을 맞고 떨어졌다. 홈런 분석표 기준 비거리 104.1m짜리 솔로포. 최정의 시즌 10호 홈런이었다.

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이 한 방으로 최정은 2006년부터 2026년까지 21시즌 연속 두 자릿수 홈런을 달성했다. KBO리그 역사상 최초 기록이다. 이 부문 2위는 2008년부터 2025년까지 18시즌 연속 두 자릿수 홈런을 기록한 최형우(삼성)다.

꾸준함이 만든 대기록이다. 20년 넘게 두 자릿수 홈런을 이어가는 일은 어마어마한 차원의 성과일 터. 최정은 매년 부상과 부진, 세월의 흐름을 버티면서도 자신의 이름 앞에 ‘홈런 타자’라는 수식어를 지켜내는 중이다.

무엇보다 홈런 관련 기록에서도 최정의 이름을 최상단에서 빼놓을 수 없다. KBO리그 통산 멀티홈런 경기에서도 최정은 50회로 역대 1위다. 이승엽(46회), 박병호(41회), 이대호(35회), 심정수(32회) 등 KBO를 대표한 거포들을 앞선 수치다.

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수원=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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