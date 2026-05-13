[월드컵 D-30③] 고지대서 펼쳐지는 조별리그, 경기장을 소개합니다

멕시코 과달라하라의 에스타디오 아크론 구장 전경. 사진=CD 과달라하라 공식 홈페이지 제공

‘고지대에 적응하라.’

단기 토너먼트인 월드컵에서 승부를 가르는 건 선수 능력과 전술만이 아니다. 승패를 가를 한 끗 차이의 변수, 바로 환경 적응력이다. 한국 축구대표팀이 혈전을 치를 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 경기장은 모두 멕시코 고지대에 위치해 있다. 예상치 못한 변수들을 이겨내야 승리라는 값진 결과를 손에 쥘 수 있다.

조별리그 1, 2차전은 멕시코 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 열린다. 멕시코 프로리그(리가 MX) CD 과달라하라의 홈구장이다. 6년간의 공사 끝에 지난 2010년 7월 문을 열였다. 2억 달러(한화 약 2960억2000만원)가 투입된 최신식 시설을 자랑한다. 약 4만8000명을 수용할 수 있는 규모로, 멕시고 내에서도 가장 현대적인 경기장 중 하나로 꼽힌다.

멕시코 과달라하라의 에스타디오 아크론 구단 전경. 사진=CD 과달라하라 공식 홈페이지 제공

외관부터 압도적이다. 화산 분화구를 모티브로 한 독특한 건축 디자인은 주변 경관과 완벽한 조화를 이룬다. 뿐만 아니라 외벽 전체를 실제 잔디와 흙으로 덮어 언덕 위에 경기장이 놓은 듯한 느낌을 준다. 내부는 관중석과 피치 사이의 거리가 매우 가깝다. 선수들은 관중들의 열띤 응원을 몸소 느낄 수 있다. 또한 어느 좌석에서도 사각지대 없이 경기 관람이 가능해 최고의 몰임감을 선사한다.

에스타디오 아크론은 해발 약 1570m에 위치한다. 한국의 오대산(1563m), 태백산(1567m)보다 높다. 평지보다 공기가 희박해 심폐 부담이 급격히 늘어난다. 조금만 뛰어도 숨이 차오르고 피로가 빠르게 누적된다. 공기 저항이 줄어들어 공의 속도가 빨라지고 궤적도 변칙적으로 변한다.

멕시코 몬테레이의 에스타디오 BBVA 전경. 사진=에스타디오 BBVA 공식 홈페이지 제공

조별리그 3차전 결전지는 멕시코 몬테레이의 에스타디오 BBVA다. CF 몬테레이의 홈구장으로 지난 2015년 8월 개장했다. 웸블리 스타디움과 토트넘 홋스퍼 스타디움을 탄생시킨 파퓰러스(POPULOUS)가 설계를 맡았다. 국내 야구 팬들에게는 창원NC파크와 향후 건립될 잠실 돔구장의 설계사로 잘 알려져 있다.

예술과 기술의 집약체다. 맥주 생산의 메카이자 철강 산업의 중심지로 불리는 몬테레이의 지역적 특색을 고스란히 담았다. 금속 소재를 활용한 현대적인 외관은 이 도시의 산업적 자부심을 상징적으로 보여준다.

관객을 위한 배려도 돋보인다. 남미에서 특별석이 가장 많은 경기장이다. 의자가 넓고 푹신한 클럽석과 통유리로 경기를 보는 방 형태의 스위트석이 5000개에 달한다. 또한 55m 길이의 커다란 지붕이 그늘을 만든다. 바람이 잘 통하게 설계돼 더위 걱정 없이 시원하게 경기를 즐길 수 있다.

멕시코 몬테레이의 에스타디오 BBVA 전경. 사진=에스타디오 BBVA 공식 홈페이지 제공

에스타디오 BBVA는 해발고도가 500m다. 조별리그 1, 2차전이 열리는 에스타디오 아크론보다 1000m 정도 낮다. 고지대인 에스타디오 아크론에 비하면 한결 편안하지만, 평지보다는 공기가 희박하고 건조하다.

높이 변화에 따른 적응도 숙제다. 1, 2차전에서 높은 고도에 맞춰졌던 선수들의 신체 리듬을 3차전에서는 다시 이곳 환경에 맞춰야 한다. 이번 월드컵은 경기장마다 제각각인 높이와 환경에 얼마나 빠르게 몸을 최적화하느냐가 토너먼트 진출을 결정짓는 핵심 열쇠가 될 전망이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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