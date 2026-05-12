‘방출의 아픔’ 딛고 1순위 화려한 복귀...러셀 “OK저축은행과 우승 도전”

러셀. 사진=한국배구연맹(KOVO) 제공

“새로운 기회를 얻어 설렙니다.”

방출의 아픔도 잠시, 새로운 기회가 찾아왔다. 러셀은 지난 11일 체코 프라하에서 진행한 2026~2027 한국배구연맹(KOVO) 남자 외국인 선수 드래프트에서 전체 1순위로 OK저축은행에 지명됐다.

러셀은 대한항공의 2025~2026 정규시즌 우승 주역이다. 서브 1위, 득점 6위, 후위 공격 6위, 시간차 공격 8위 등에 올랐다. 하지만 컨디션 난조로 챔피언결정전을 앞두고 마쏘와 교체되며 짐을 쌌다.

러셀은 OK저축은행의 선택을 받아 올 시즌도 V리그에서 활약한다. 신영철 감독은 “서브가 좋고 높이를 갖춘 데다 파워가 뛰어나다”며 “어려운 볼 처리도 중요한데, 러셀에게 기대할 수 있을 것 같다"고 기대감을 나타냈다.

러셀. 사진=한국배구연맹(KOVO) 제공

러셀. 사진=한국배구연맹(KOVO) 제공

러셀은 “V-리그에 다시 돌아와 정말 기쁘다. 한국 배구의 수준과 팬들의 열정은 특별하다”며 “다시 한 시즌 동안 이 무대에서 경쟁할 수 있게 돼 기대가 크다”고 말했다.

전체 1순위 지명에 대한 기쁨도 남달랐다. 러셀은 “정말 큰 의미가 있다. 팀이 그만큼 나를 믿고 기대해 준다는 뜻이기 때문에 영광스럽다”며 “믿음에 보답하기 위해 더 열심히 노력하고, 팀의 성공을 위해 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 강조했다.

목표는 우승이다. 러셀은 “이번 시즌 가장 큰 목표는 팀이 최대한 많은 승리를 거두고 우승에 도전할 수 있도록 돕는 것”이라며 “개인적으로는 건강하게 시즌을 치르고, 선수들에게 좋은 리더가 되고 싶다. 매 경기 높은 수준의 플레이를 꾸준히 보여주겠다”고 다짐했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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