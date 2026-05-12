프로축구·프로야구와 함께 하는 응원… 벳머니 페스타 뜨거운 열기

사진=한국스포츠레저 제공

벳머니 페스타가 열기를 더하고 있다.

12일 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저에 따르면 벳머니 페스타가 오는 17일 종료를 앞두고 인기를 끌고 있다.

이번 벳머니 페스타는 올해 국내 프로축구 K리그1과 K리그2, 프로야구 KBO리그의 개막을 기념해 스포츠팬들이 경기를 보다 재미있게 즐길 수 있도록 기획됐다. 지난 2월27일부터 오는 17일까지 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 진행되고 있다.

참여 방법은 총 3가지다. 신규 가입, 첫 구매, 마케팅 정보 수신 동의 등이다. 먼저, 이벤트 기간 내 베트맨에 신규 가입한 회원에게는 벳머니 5000원이 즉시 지급된다. 이어 첫 구매 혜택 이벤트에서는 이벤트 기간 내 5000원 이상을 처음 구매한 회원에게 벳머니 3000원이 추가 적립된다.

이와 함께 마케팅 정보 수신에 동의한 회원 중 추첨을 통해 총 3000명에게 벳머니 3000원을 증정한다. 당첨자는 오는 21일 베트맨 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

이번 프로모션을 통해 지급되는 벳머니는 실제 투표권 구매에만 사용할 수 있다. 예치금 또는 현금으로 환전되지 않는다. 또한, 적립일로부터 7일 이내 사용하지 않을 경우 자동 소멸된다.

한국스포츠레저 관계자는 “국내 프로축구 및 프로야구의 열기가 한창인 가운데 팬들이 즐겁게 경기를 예측하고 참여할 수 있도록 마련한 이벤트”라며 “회원가입과 5000원 이상 첫 구매, 마케팅 수신 동의만으로도 다양한 혜택을 받을 수 있는 만큼 많은 참여를 기대한다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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