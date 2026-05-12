엑스러브 ‘I,God’, 고혹적 비주얼

그룹 엑스러브(XLOV)가 고혹적인 분위기로 컴백을 준비한다.

엑스러브는 오늘(12일) 0시 공식 SNS를 통해 미니 2집 'I,God(아이,갓)'의 첫 번째 콘셉트 포토를 게재했다.

공개된 사진 속 엑스러브는 고풍스러운 공간을 배경으로 신비로우면서도 고혹적인 비주얼을 뽐내 눈길을 끈다. 네 멤버는 화려한 디테일이 돋보이는 의상과 함께 다양한 헤어스타일로 엑스러브만의 차별화된 아이덴티티를 극대화했다. 우아하면서도 서늘한 매력이 공존하는 고전 명화 속 주인공으로 변신해 신보를 선보인다.

오는 27일 발매되는 미니 2집 'I,God'은 엑스러브가 지난해 11월 발매한 미니 1집 'UXLXVE(언러브)' 이후 약 6개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 타이틀곡 'SERVE(서브)'를 포함해 총 7곡 가운데 유닛곡 2곡이 포함된다.

지난해 1월 데뷔한 엑스러브는 K-팝 남성 아이돌 최초 젠더리스(Genderless)를 지향한다. 엠넷 '보이즈 플래닛' 등 대형 오디션 프로그램에 출연하며 데뷔 전부터 강력한 글로벌 팬덤을 구축하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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