“암표상 보고 있나?” 나나, 부정 거래 향해 분노…“두 눈 뜨고 지켜본다”

나나가 암표 거래에 대해 강경한 입장을 드러냈다. 출처=나나 SNS

그룹 애프터스쿨 출신 배우 겸 가수 나나가 자신이 주최하는 팬 행사에서 기승을 부리는 암표 거래를 향해 강력한 경고의 메시지를 던졌다.

12일 나나는 자신의 SNS를 통해 “암표 안 삽니다. 다시 거래 취소하세요. 양도 절대 안 됩니다”라며 부정 거래에 대한 강경한 입장을 분명히 했다. 이어 암표상을 겨냥한 듯 “(암표상은) 보고 있나. 두 눈 똑바로 뜨고 지켜보고 있다”고 덧붙이며 단호한 감시 의지를 드러냈다.

또한 나나는 한 팬의 게시물을 공유하며 이번 행사의 취지를 재차 강조했다. 해당 게시물에는 “암표상의 티켓을 절대 구매하지 마시길 바란다. 나나가 이번 행사를 통해 얻은 수익은 모두 공익적 목적으로 사용될 예정”이라는 내용이 담겼다. 순수한 소통과 기부를 목적으로 기획된 행사가 암표상들의 돈벌이 수단으로 변질되는 것을 막겠다는 취지다.

앞서 소속사 써브라임은 지난 8일 나나가 오는 30일 정오에 ‘나나 런치 미트 & 그리트(NANA Lunch Meet & Greet)’를 개최한다고 발표한 바 있다. 나나가 직접 기획 단계부터 참여한 이번 이벤트는 팬들과 함께 식사를 나누며 근황을 전하는 긴밀한 소통의 자리로 마련됐다. 참여권은 전날 오후 8시 온라인몰을 통해 선착순으로 판매됐다.

한편 나나는 최근 첫 솔로 앨범 ‘세븐스 해븐(Seventh Heaven)’ 활동을 성공적으로 마무리했으며 지난달 종영한 드라마 ‘클라이맥스’에서 정보원 황정원 역을 맡아 한층 깊어진 연기력을 선보이며 배우로서의 입지를 굳혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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