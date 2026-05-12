코트 복귀 1년 만에…‘학폭 논란’ 이재영, 일본 여자배구 히메지와 작별

이재영. 사진=뉴시스

이재영이 일본 생활 1년 만에 팀을 떠난다.

‘학폭 논란’으로 국내 배구 코트에서 퇴출당한 이재영이 일본 여자배구 SV리그 빅토리나 히메지 구단과의 계약을 종료했다.

히메지 구단은 12일 구단 SNS를 통해 “이재영을 비롯한 5명의 선수와 작별하기로 했다”며 “뛰어난 수비력과 상황 판단을 겸비한 선수로 안정감 있는 리시브와 수비를 통해 팀에서 중요한 역할을 완수했다”고 덧붙였다.

이재영은 “배구 선수로 복귀할 기회를 줘서 팀에게 감사하다”라며 “좋아하는 배구를 계속할 수 있도록 긍정적으로 노력하겠다”고 전했다.

이재영. 사진=뉴시스

이재영은 지난해 7월 히메지에 입단했다. 2025∼2026시즌 정규리그 24경기(42세트)에 출전해 108점(공격성공률 35.8%)을 기록했다. 팀에서 입지를 확보하는 듯했지만 지난 1월 이후 경기에 나서지 못했다. 정확한 사유는 밝혀지지 않았다.

이재영은 쌍둥이 동생 이다영과 함께 V리그를 대표한 스타 플레이어다. 다만 2021년 2월 이다영과 함께 학교 폭력 논란에 휩싸였다. 피해자의 폭로로 2021년 2월 당시 소속팀 흥국생명과 대한배구협회로부터 무기한 출전정지 및 자격정지 징계를 받았다.

이후 그리스 여자프로배구 PAOK 구단을 거친 그는 2022년 페퍼저축은행 입단을 통해 국내 복귀를 추진했으나 비판 여론에 무산됐다. 일본에도 둥지를 틀었으나 1년 만에 마무리됐다. 향후 행보는 알려지지 않았다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]