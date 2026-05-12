강남, 박지훈 성장 서사에 화력 보탠다…‘취사병 전설이 되다’ 첫 OST 주자 출격

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강남이 티빙 오리지널 드라마 ‘취사병 전설이 되다’의 첫 번째 OST 주자로 나서며 작품의 포문을 강렬하게 연다.

12일 오후 6시 강남은 각종 온라인 음원 사이트를 통해 티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’(극본 최룡, 연출 조남형) OST Part 1 ‘전설의 시작’을 발매한다.

전설의 시작은 어떤 좌절에도 굴하지 않고 앞으로 나아가자는 희망적인 메시지를 다이내믹한 밴드 사운드와 에너제틱한 멜로디에 담아낸 곡이다. 강남 특유의 파워풀한 보컬과 개성 있는 음색이 곡의 전개와 완벽하게 어우러지며 극 중 주인공 강성재(박지훈 분)가 그려낼 성장 서사에 통쾌한 카타르시스를 더할 것으로 기대를 모은다.

최근 종합 엔터테인먼트 기업 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 도약을 알린 강남은 이번 OST 참여를 통해 아티스트로서의 존재감을 다시 한번 각인시킬 전망이다.

현재 강남은 플랫폼을 가리지 않는 ‘올라운더’로서 제2의 전성기를 구가하고 있다. 구독자 146만 명을 보유한 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’를 통해 친근한 일상과 유쾌한 예능감을 선보이는 동시에 다양한 커버 콘텐츠로 음악적 갈증을 해소하며 대중의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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