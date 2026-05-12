“도박 아닌 건전 스포츠로”…경륜경정본부 ‘원스톱 치유 서비스’

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 경륜·경정 이용자의 과몰입 예방과 건전한 이용문화 조성을 위해 적극 나선다.



경륜경정총괄본부는 지난 7일을 시작으로 관련 예방 캠페인 및 교육을 시작했다. 상·하반기로 나눠 경륜·경정 본장과 장외지점 등 전 영업장을 대상으로 확대 운영될 예정이며, 불법도박 근절 캠페인도 함께 진행한다.



이번 캠페인과 교육은 고객 유형별 맞춤형 방식으로 운영된다. 우선 최초 이용 고객은 가이드라인 안내를 통해 이용 초기 단계부터 건전한 이용 습관 형성을 유도한다. 기존 이용 고객에 대해서는 경륜·경정 희망길벗과 한국도박문제예방치유원 상담사가 함께 참여해 자가진단 선별검사(CPGI)를 실시하고, 이를 통해 과몰입 위험군을 조기에 발굴한다. 이후 기초면접 상담과 심층 상담을 단계적으로 진행하며, 필요 시 신용회복위원회와 연계한 재정 상담도 지원한다. 또한 희망길벗 상담 및 치유 프로그램을 통해 사후관리까지 지속적으로 제공할 계획이다.



경륜경정총괄본부 희망길벗 관계자는 “과몰입은 사전 예방이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 체계적이고 지속적인 예방 활동을 통해 경륜·경정을 건전하게 즐길 수 있는 이용문화를 정착시키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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