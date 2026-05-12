위메이드, ‘미르2’ 로열티 분쟁 끝 매출 확대…1Q 영업익 85억원

위메이드 CI. 위메이드 제공

3개 분기 연속 흑자 기조를 이어간 위메이드가 게임·블록체인 사업을 양축으로 성장 동력 확보에 속도를 내고 있다. 중국 로열티 분쟁 종료에 따른 라이선스 수익과 블록체인 매출 확대가 실적 개선을 이끌었다.

위메이드는 12일 2026년 1분기 실적을 발표했다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준 매출은 약 1533억원, 영업이익은 약 85억원, 당기순이익은 약 199억원을 기록했다. 이로써 위메이드는 지난해 3분기 이후 세 분기 연속 흑자를 이어가게 됐다.

사업별 매출은 게임 부문이 약 1152억원으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 라이선스 부문은 약 305억원, 블록체인 부문은 약 75억원으로 집계됐다.

게임 매출은 전분기 대비 다소 감소했지만, 중국 킹넷(Shanghai Kaiying Network Technology)과 진행해온 ‘미르의 전설2’ 지식재산권(IP) 로열티 분쟁이 마무리되면서 관련 라이선스 매출이 반영돼 실적 방어에 힘을 보탰다.

블록체인 사업은 성장 흐름을 이어갔다. 지난해 10월 글로벌 출시된 ‘레전드 오브 이미르’의 위믹스(WEMIX) 기반 경제 시스템 이용이 확대되면서 블록체인 부문 매출은 직전 분기보다 17% 증가했다. 전년 동기와 비교하면 867% 급증한 수치다.

위메이드는 향후 신작 라인업 확대에도 속도를 낼 방침이다. 현재 MMORPG와 캐주얼, 서브컬처 등 다양한 장르에서 20여 종의 신규 프로젝트를 준비 중이다. 특히 올해 하반기에는 ‘나이트 크로우’ IP 기반 신작 출시를 예고했으며, 글로벌 콘솔 시장을 겨냥한 ‘프로젝트 탈(TAL)’도 순차적으로 선보일 계획이다. 아울러 글로벌 흥행작 ‘미르4’와 ‘나이트 크로우’의 중국 서비스도 추진하고 있다.

블록체인 사업에서는 위믹스를 게임 플랫폼 내 핵심 통화로 정착시키는 데 집중한다. 이용자 간 경제 활동을 활성화하고 이를 플랫폼 수익성과 연결하는 구조를 강화하는 한편, 주요 국가 거래소 상장을 통해 생태계 확장에도 나설 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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