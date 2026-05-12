청순한데 섹시하기까지…이유비, 발리 사로잡은 ‘실물 여신’ 포스 [스타★샷]

이유비가 발리에서 보낸 일상을 공유했다. 출처=이유비 SNS

배우 이유비가 인도네시아 발리에서 보낸 환상적인 일상을 공유하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 11일 이유비는 자신의 SNS를 통해 “발리 v-log 업로드 오늘이라구!”라는 글과 함께 휴양지의 여유로움이 물씬 풍기는 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 이유비는 매 순간마다 다른 분위기의 리조트 룩을 선보이며 패셔니스타다운 면모를 과시했다. 먼저 밤의 풀사이드에서는 몸매 라인을 강조하는 핑크색 니트 미니 원피스에 대형 플라워 헤어핀을 매치해 마치 동화 속 인어공주를 연상케 하는 몽환적인 비주얼을 완성했다.

낮 시간의 스타일링 역시 돋보였다. 어깨의 리본 디테일이 포인트인 라임 그린 컬러 수영복에 한쪽으로 땋아 내린 헤어스타일을 연출해 특유의 청순하면서도 상큼한 매력을 극대화했다. 특히 리조트 로비에서 포착된 착장은 화려한 패턴의 실크 스카프를 튜브톱 형태로 두른 채 귀 옆에 붉은 하이비스커스 꽃을 꽂아 이국적이면서도 세련된 바캉스 룩의 정석을 보여줬다.

이유비의 화려한 미모와 감각적인 패션에 누리꾼들의 반응도 뜨겁다. 게시물에는 “오늘이 최고의 날이다”, “생일 선물 같은 비주얼”, “청순함과 섹시함이 공존하는 독보적 매력” 등 찬사가 이어지고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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