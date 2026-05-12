정몽규 리스크 안고 가는 한국 축구, 붐업 필요한 시기

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“벌써 월드컵 개막이 한 달 남았나요?”

40대 박준석 씨는 4년마다 밤을 새우면서까지 TV로 월드컵을 보는 열혈 축구팬이다. 그랬던 그도 이번 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 일정은 유독 눈에 들어오지 않는다고 했다. 월드컵의 열기를 잘 못 느끼기 때문이다. “월드컵에 대한 얘기보다 대한축구협회에 대한 부정적 이슈가 더 크게 다가옵니다.”

12일을 기점으로 정확히 개막까지 30일 남은 북중미 월드컵, 하지만 지구촌 축제의 분위기가 좀처럼 체감하기 힘들다. 원래라면 이 시기에는 월드컵에 대한 전망, 태극전사들에 대한 기대와 궁금증으로 떠들썩해야 한다.

특히 한국 축구는 이번 월드컵에서 사상 첫 원정 8강이라는 새로운 도전에 나섰다. 대표팀 에이스 손흥민(LAFC)의 월드컵 ‘라스트 댄스’가 펼쳐질 전망이다. 손흥민과 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(PSG)로 이어지는 이른바 ‘황금세대’가 함께 뛰는 월드컵도 사실상 마지막이다. 여기에 선수 개개인의 기량만 놓고 보면 역대 최고라는 평가도 나온다. 기대할 수 있는 요소가 많은 게 사실이다. 하지만 정작 분위기가 끓어오르지 않고 있다.

각종 분석이 나온다. 미국과 이란의 장기 갈등으로 인한 고유가, 고물가 현상으로 일상이 흔들리고 있다. 한 달도 남기지 않은 6·3 지방선거도 모든 이슈를 빨아들이고 있다.

문제는 이런 현실을 극복하고 월드컵 분위기를 붐업해야 하는 대한축구협회의 역할도 아쉽다는 점이다. 축구협회는 이번 대회를 앞두고 현지 고지대의 빠른 적응을 위해 1986 멕시코 대회 이후 40년 만에 출정식을 열지 않는다.

여기에 축구협회와 문화체육관광부와 1년 6개월 넘도록 이어지는 갈등도 축구팬들에게 피로감을 준다는 지적이다.

앞서 문체부는 홍명보 한국 축구대표팀 감독 선임 과정 등을 지적하며 정몽규 축구협회장 등에 자격정지 이상의 중징계를 요구했다. 축구협회는 취소소송으로 맞섰지만 패소했고 현재 항소한 상태다. 일련의 과정들이 선수들의 경기력에 직접적인 영향을 끼치진 않는다. 다만 계속되는 피로감에 축구팬들의 시선에는 찬물을 끼얹을 수 있다.

결국 축구협회 스스로 풀어야 한다. 지금 할 수 있는 일은 월드컵에 총력을 기울여 태극전사들이 최고의 성적을 거둘 수 있도록 지원하는 일이다.

축구협회는 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 월드컵 최종 명단을 발표하는 오는 16일 대대적인 행사를 기획했다. 명단 발표식을 건물 외벽을 이용해 생중계하며 발표 뒤에는 K팝 공연도 이어진다. 명단 발표 당일 오전부터 광화문 광장에서 축구협회 공식 파트너사들의 이벤트도 이어진다. 하지만 이것만으로는 부족하다. 좀 더 팬들의 관심을 끌 수 있는 다양한 아이디어가 절실하다.

한 축구계 관계자는 “축구 대표팀 구성원들은 현재 국민들의 응원과 지지가 많지 않다는 점을 인식하고 있다”며 “축구협회 차원에서 월드컵 붐업을 위해 다양한 방법을 마련해야 한다”고 조언했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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