베베드피노, 가정의 달 맞아 ‘체크 우산’ 사은품 프로모션 진행

사진=베베드피노

㈜더캐리(대표 이은정)의 키즈 패션 브랜드 베베드피노(BEBEDEPINO)가 5월 가정의 달을 맞아 고객 사은 프로모션을 진행하고 있다고 12일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 프로모션은 전국 오프라인 매장과 공식 온라인 몰 구매 고객을 대상으로 브랜드의 디자인 요소를 반영한 스페셜 기프트를 증정하는 방식으로 운영된다. 특히 이번 시즌 주력 사은품으로 선보인 ‘컬러플 체크 우산 4종’은 레드, 옐로우, 그린, 블루 등 네 가지 색상으로 구성되었으며 15만 원 이상 구매 고객에게 선착순 제공된다.

해당 우산은 배포 직후부터 소비자들의 수요가 몰렸으며 공식 온라인 몰에서는 옐로우 컬러가 하루 만에 품절되는 등 준비된 물량이 빠르게 소진 중인 것으로 파악됐다.

사진=베베드피노

이와 함께 베베드피노는 공식 온라인 몰 단독으로 어린이날 기념 추가 프로모션도 병행하고 있다. 온라인 몰에서 10만 원 이상 구매한 고객에게는 브랜드 시그니처 캐릭터를 활용한 스마트톡 4종 중 1종을 증정한다. 실용적인 아이템에 브랜드 특유의 그래픽을 더한 구성으로 인해 가족 단위 고객들의 참여가 이어지고 있다는 분석이다.

더캐리 관계자는 "가정의 달을 맞아 준비한 기프트 아이템들이 조기 품절을 기록하는 등 긍정적인 시장 반응을 얻고 있다"며 "앞으로도 브랜드 정체성을 담은 차별화된 프로모션을 통해 고객 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 신사동 플래그십 스토어 캐리마켓을 거점으로 운영되는 더캐리는 베베드피노 외에도 푸마키즈, 아이스비스킷 등 다양한 패션 브랜드를 전개하고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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