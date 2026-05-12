방망이로 증명한 선두의 힘… 울산 웨일즈, 퓨처스서 쾌속질주

첫 홈런을 기록한 배영빈(왼쪽)과 4안타의 고졸루키 노강민. 사진=울산 웨일즈 제공

프로야구 퓨처스리그(2군) 울산 웨일즈가 압도적인 화력으로 선두의 힘을 증명했다.

울산은 지난 11일 이천에서 열린 LG 트윈스와의 3차전에서 장단 18안타를 몰아치며 13-3 대승을 거뒀다. 이로써 이천 원정 6연전을 위닝시리즈로 마치면서 시즌 24승째(12패)를 거둬 남부리그 선두 자리를 굳게 지켰다. 최근 20경기서도 15승5패를 기록하며 상승세다.

출발은 LG가 빨랐다. 울산은 1회말 선취점을 내줬지만, 곧바로 흐름을 뒤집었다. 2회 초 알렉스홀의 볼넷으로 만든 기회에서 노강민, 변상권, 박제범의 3연속 안타가 터졌고, 박민석의 적시타까지 이어지며 대거 3점을 뽑았다.

나가 타이세이. 사진=울산 웨일즈 제공

4회초에는 배영빈의 한 방이 나왔다. 상대 투수 성동현의 143㎞ 몸쪽 높은 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 울산 입단 후 첫 홈런. 이 한 방으로 울산은 6-1까지 달아났다.

선발 나가 타이세이도 제 몫을 했다. 직구와 커터, 슬라이더, 커브, 스플리터를 고루 섞으며 LG 타선을 상대했다. 위기마다 침착하게 범타를 유도했고, 6이닝 6피안타 2실점으로 퀄리티스타트를 기록하며 시즌 3승째를 챙겼다.

울산 타선은 6회에도 다시 폭발했다. 박민석과 김서원이 연속 안타로 출루했고, 상대 폭투로 만든 2, 3루 기회에서 노강민이 적시타를 때려 추가점을 올렸다. 이후에도 흐름을 놓치지 않으며 점수 차를 크게 벌렸다.

노강민은 5타수 4안타로 공격을 이끌었다. 박민석, 변상권, 박제범도 나란히 3안타씩 기록했고, 박제범은 3타점을 보탰다. 배영빈은 첫 홈런으로 존재감을 남겼다.

사진=울산 웨일즈 제공

마운드에선 나가 타이세이 이후 진현우, 이상연, 이서진, 심재민이 이어 던지며 리드를 지켰다. 특히 고졸 루키 이서진은 8회말 2사 2루에서 등판해 최고 시속 155㎞를 찍었고, 프로 데뷔 첫 탈삼진까지 기록했다.

경기 후 나가 타이세이는 “초반 실점은 있었지만 야수들이 곧바로 득점 지원을 해줘 빠르게 안정될 수 있었다. 다양한 구종으로 적극적으로 승부한 것이 좋은 결과로 이어졌다”며 “다음 경기에서도 좋은 투구로 보답하겠다”고 말했다.

4안타를 몰아친 노강민은 “팀 전체가 끝까지 집중력을 잃지 않은 덕분에 좋은 결과가 나왔다. 신인이라 위축되기보다 적극적으로 치자는 마음으로 타석에 들어섰다”며 “개인 기록보다 팀 승리가 먼저다. 앞으로도 자신 있게 보여드리겠다”고 밝혔다.

KBO리그 1군을 운영하는 팀들에게도 눈길이 가는 상황이다. 울산은 외국인 선수를 포함, 한 시즌 최대 5명까지 이적시킬 수 있다.

KBO리그 구단은 이적료를 지불한 뒤 영입할 수 있다. 개막 2개월이 경과하는 오는 20일부터 이적이 가능하다. 다만 개막 이후에 계약한 선수는 계약 2개월이 지나야 이적 가능하다.

한편 울산은 12, 13일 휴식을 취한다. 그 뒤 14일부터 문수야구장에서 홈 5연전을 치른다. 14~15일 NC전은 오후 6시30분, 16~17일 삼성전은 관중 편의를 위해 기존 오후 1시에서 오후 5시로 변경됐다. 18일 경기는 먼데이나이트베이스볼로 오후 6시30분에 열린다.

사진=울산 웨일즈 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]