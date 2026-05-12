[SW현장] “분명하게 연결 되고파” 유나이트, ‘포즈!’로 새 서사 쓴다

그룹 유나이트. 파라뮤직 제공

새로운 출발선에 선 그룹 유나이트가 ‘인연’을 찾아 나선다.

유나이트가 12일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 합정에서 미니 8집 ‘인연 파트1(INYUN Part.1)’ 발매 기념 쇼케이스를 열었다. 이번 앨범

유나이트는 “공백기가 길었던 만큼 열심히 준비했다. 새로운 앨범이 나올 때마다 새로운 마음이 든다”며 “긍정적인 마음으로 더 큰 꿈을 꾸며 유나이트를 알리고 싶다”는 컴백 소감을 밝혔다.

브랜뉴뮤직에서 파라뮤직으로 적을 옮긴 후 첫 앨범이다. 은호는 “1년 만에 발표하는 앨범이다. 회사와 소통을 많이 하려 했고, 회사에서도 우리의 의견을 많이 들어주셨다. 우리가 우리 음악을 만들어가는 느낌이라 더 재밌었다”고 했다. 다만 이번 컴백에는 멤버 은상을 제외한 7인조로 활동한다. 지난해 5월 지속적인 컨디션 난조로 활동 중단을 선언한 은상은 1년 가까이 팀 활동에 부재 중이다. 멤버들은 “은상이는 아직 회복이 필요한 상황”이라며 “일곱 명이 처음 내는 앨범이라 공백이 느껴지지 않게 준비했다”고 밝혔다.

그룹 유나이트. 파라뮤직 제공

앨범명 ‘인연’은 운명과 우연 사이에 존재하는 ‘인연’을 의미하다. 서로 다른 위치와 시간 속에 있던 존재들이 잠시 겹치는 순간을 포착한 앨범이다.

대에 있어도 끊어지지 않는 관계에 대한 이야기다. ‘인’과 ‘연‘이라는 두 상태를 통해 존재가 드러나는 방식을 시각적으로 확장한다. 데이는 “이전엔 힙합적인 퍼포먼스를 많이 보여드렸다면, 이번엔 선을 강조한 안무와 퍼포먼스가 많았다. 그런 부분들이 팬들에게 새롭게 다가갈 것 같다”고 비교했다.

타이틀곡 ‘포즈!(POSE!)’는 서로 다른 두 세계가 하나의 프레임 안에서 겹쳐지는 단 한 번의 ‘포즈’를 담아낸 곡이다. 부제 ‘자태(姿態)’는 존재가 드러나는 방식이자 인식되는 순간의 형태로, 보이지 않던 연결이 드러나는 찰나를 선명하게 남기겠다는 의도가 녹아있다. 절제된 에너지와 밀도 있는 사운드, 그리고 섬세하게 표현된 퍼포먼스가 결합되어 이전과는 다른 결의 새로운 유나이트를 보여준다.

유나이트는 “오랜기간 준비한 곡이다. 제목이 ‘포즈!’인 만큼 카메라로 사진을 찍는 ‘포즈’ 안무에 집중해주시면 좋겠다”고 당부하며 “유나이트의 전환점을 맞이하는 앨범이다. 이전과는 다른 결의 유나이트의 모습과 더불어 많은 분들과 분명하게 ‘연결’되고 싶다는 소망을 담았다”고 소개했다.

‘인연 파트1’은 디지코어, UK 하우스, 록, 레이지 하이퍼 등 다양한 장르의 곡으로 채워졌다. ‘포즈!’ 외에도 강렬한 에너지가 특징인 '평행선', 서로 다른 신호 속에서도 결국 연결되어 있음을 확신하며 닫혀 있던 경계를 스스로 깨고 한계를 넘어 나아가는 순간을 담아낸 '세이비어(Savior)', 불안과 확신 사이에서 흔들리면서도 상대를 향해 달려가는 의지를 드러낸 '나싱(Nothing)', 시원한 밴드 사운드가 돋보이는 록 장르의 팬송 '소 얼라이브(So Alive)'가 수록됐다.

그룹 유나이트. 파라뮤직 제공

앨범 전곡에 멤버들이 직접 참여했다. 형석과 데이는 ‘평행선’과 ‘세이비어’ 작사가로 이름을 올렸고, 데이는 ‘포즈!’ 작사에도 참여했다. ‘나띵’은 스티브, 은호가 작사와 작곡에, 팬송 ‘소 얼라이브’는 다섯 멤버가 가사를 썼다. 멤버들의 참여도가 높은 만큼 팀 내 전반적인 만족도도 높다. 형석은 새 앨범에 대해 “5점 만점에 4.8점”이라는 높은 점수를 주면서 “‘인연 파트2’도 계획하고 있다”과 귀뜸했다.

캐나다, 브라질 콘서트 투어에 이어 지난 4월 인도 뉴델리에서 열린 ‘올 인디아 케이팝 그랜드 챔피언십’에 참석해 양국의 문화 교류에 이바지했다. 멤버들은 “세계 곳곳에서 유나이트를 찾아 주고 계시다. 앞으로도 우리를 찾아주시면 어디든지 가서 무대하고 싶다”고 바라며 “최근들에 본격적으로 해외에 우리를 알리기 시작했다. 많은 분들이 우리에게 빠져들 수 있도록 열심히 준비하고 있다”고 덧붙였다.

오늘(12일) 오후 6시 ‘인연 파트1’ 공개를 앞두고 있다. 스티브는 타이틀곡에 대해 “‘포즈!’는 한번 들었을 때부터 머릿속에 맴도는 멜로디와 멋진 퍼포먼스가 장점이다. 여태껏 보여주지 못한 매력을 보여드리고 싶다”고 바랐다. 이어 멤버들은 “5년차 그룹인 만큼 더 젠틀하고 멋있는 모습을 보여드리고 싶다. 실력으로 뒤지지 않다는 것, 유나이트라는 이름을 널리 알리는 고 싶다”는 목표를 새겼다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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