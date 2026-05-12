버추얼 아이돌 그룹 B:DAWN, 데뷔곡 ‘범’ 안무 연습 영상 공개

사진설명 버추얼 아이돌 그룹 B:DAWN(비던)이 데뷔곡 ‘범(BEOM)’의 안무 연습 영상을 공개했다. 사진=두리엔터테인먼트

버추얼 아이돌 그룹 B:DAWN(비던)이 데뷔곡 '범(BEOM)'의 안무 연습 영상을 공개했다고 12일 밝혔다.

소속사 두리엔터테인먼트는 비던의 공식 SNS 채널을 통해 데뷔 싱글 ‘범(BEOM)’의 안무 연습 영상을 공개했다.

영상에는 도진, 우림, 이온, 강호, 한솔 다섯 멤버가 연습복 차림으로 등장해 ‘범(BEOM)’의 안무를 선보이는 모습이 담겼다. 화려한 연출 없이 퍼포먼스 자체에 집중한 영상인 만큼 멤버별 춤선과 탄탄한 싱크를 더욱 선명하게 확인할 수 있다.

타이틀곡 '범(BEOM)'의 콘셉트인 호랑이의 강인함과 용맹함을 형상화한 안무가 다섯 멤버의 군무로 펼쳐지며 멤버 전원이 운동선수 출신인 만큼 절도 있는 동작과 폭발적인 에너지가 눈길을 끈다.

특히 이번 안무는 크럼프(Krump)를 기반으로 구성돼 크럼프 특유의 파워풀하고 거친 에너지가 더해지며 곡의 강렬한 분위기를 극대화한다. 뮤직비디오에서는 미처 담아내지 못했던 안무 디테일과 멤버들의 생생한 퍼포먼스가 고스란히 전달되며, 비던만의 강렬한 팀 컬러를 확인할 수 있다.

소속사 관계자는 “안무 연습 영상을 통해 뮤직비디오와는 또 다른 비던의 퍼포먼스를 만나볼 수 있을 것” 이라며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 비던의 음악과 세계관을 지속적으로 선보일 예정이니 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 전했다.

한편, 비던은 지난 5월 6일 데뷔 싱글 ‘범(BEOM)’ 뮤직비디오를 공개하고 네이버 치지직을 통한 온라인 데뷔 쇼케이스로 공식 데뷔에 나선 바 있으며, 이후 후속 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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