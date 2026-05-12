‘장안문 지킴이’ 고영표가 표지 장식한 ‘싱글즈 베이스볼’… KT, 특별판 매거진 발간

사진=KT 위즈 제공

프로야구 KT가 패션 매거진과의 특별한 협업을 이어간다. 오는 14일 수원 KT 위즈파크에서 열리는 SSG와의 홈경기에서 패션 매거진 ‘싱글즈’와 함께 제작한 ‘싱글즈 베이스볼 kt wiz 특별판’ 매거진과 샘플링백을 배포한다.

‘싱글즈’는 현대 소비자들의 취향과 스타일을 담아내는 라이프스타일 매거진이다. KT는 지난해 처음 ‘싱글즈’와 협업해 특별판 매거진을 선보였고, 올해는 한층 풍성해진 콘텐츠로 다시 팬들을 만난다.

이번 특별판 표지는 프랜차이즈 스타 고영표가 장식했다. 여기에 안현민과 박영현의 패셔너블한 매력을 담은 화보를 비롯해 신인 선수 박지훈, 이강민의 개성을 엿볼 수 있는 화보와 인터뷰도 수록됐다.

이뿐만이 아니다. 새롭게 업그레이드된 홈구장 위즈파크의 모습도 함께 담아 팬들에게 또 다른 볼거리를 제공한다.

KT는 14일 경기 당일 싱글즈 부스를 운영해 매거진과 샘플링백을 무료로 배포한다. 부스는 오후 3시30분부터 오후 7시30분까지 운영된다.

이후에도 추가 배포가 이어진다. KT는 5월23일 바노바기, 6월11일 아로셀, 6월14일 아크네스와 함께 싱글즈 부스를 운영해 매거진과 샘플링백을 팬들에게 전달할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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