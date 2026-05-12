이경규, 어눌한 말투에 건강 우려…“촬영 당시 컨디션 때문”

사진 = 유튜브 채널 ‘갓경규’

방송인 이경규가 당뇨 전 단계 진단 사실을 털어놓은 가운데, 영상 속 달라진 모습으로 건강 이상설이 제기됐다.

지난 7일 이경규의 유튜브 채널에는 ‘국민 절반이 당뇨? 당뇨 합병증으로 수술받은 이경규가 파헤친 혈당의 진실’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 당뇨 관련 전문가가 출연해 혈당 관리와 건강 관리의 중요성에 대해 이야기를 나눴다.

사진 = 유튜브 채널 ‘갓경규’

이경규는 영상에서 “5년 전부터 당뇨와의 전쟁이 시작됐다”며 “삶의 질이 완전히 바닥이다. 먹을 수 있는 게 거의 없다”고 털어놨다. 이어 “과일도 좋아하지만 많이 먹으면 안 되더라”며 식단 관리의 어려움도 전했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘갓경규’

또 그는 과거 혈관이 막혀 스텐트 시술을 받았던 사실을 언급하며 “당화혈색소가 최고 6.8까지 나왔는데 관리해서 5.8까지 낮췄다”고 빍혔다.

다만 영상 공개 이후 일부 시청자들은 건강 상태를 우려하는 반응을 보였다. 댓글창에는 “발음이 평소보다 어눌해 보인다”, “예전보다 기력이 없어 보인다”, “건강에 이상이 있는 것 아니냐” 등의 반응이 이어졌다.

이에 대해 이경규 측은 “촬영 당시 컨디션 영향으로 말투가 다르게 보였을 뿐”이라며 “현재 건강에는 큰 문제가 없는 상태”라고 설명했다. 이어 “관련 내용을 확인했으며 현재 상태는 괜찮다”고 덧붙였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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