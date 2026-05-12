로이킴, 리메이크곡 ‘앵콜요청금지’ MV 티저 오픈…“작업에 공 많이 들여”

가수 로이킴이 재해석한 ‘앵콜요청금지’를 엿볼 수 있는 뮤직비디오 티저가 오픈했다.

로이킴은 11일 공식 SNS를 통해 ‘앵콜요청금지’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 짧은 영상 속에서도 특유의 서정적인 분위기와 아날로그 감성이 진하게 담기며 리메이크 앨범 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’에 대한 기대감을 끌어올렸다.

티저는 “안돼요”라는 노래 가사와 함께 잔잔하게 이어지는 피아노 연주로 시작과 함께 깊은 몰입감을 선사했다. 담백하면서도 깊은 로이킴의 음색은 짧은 소절만으로도 짙은 감성을 전했다.

영상 곳곳에 배치된 오브제들도 눈길을 끌었다. 고양이와 오래된 CD, 낡은 의자 등은 따뜻하면서도 쓸쓸한 분위기를 더하며 곡이 지닌 감정을 극대화했다. 감각적인 연출과 빈티지한 무드가 어우러지며 ‘잃어버린 낭만을 찾아서’란 앨범 키워드에 걸맞은 영화 같은 분위기를 완성했다.

로이킴은 지난 8일 수록곡 ‘스물다섯, 스물하나’ 뮤직비디오 티저를 공개하며 리메이크 앨범의 시작을 알린 바 있다. 이어 공개된 ‘앵콜요청금지’ 티저 역시 ‘시간’과 ‘추억’이라는 앨범의 정서를 섬세하게 풀어내며 더욱 깊어진 감성을 예고했다.

로이킴은 “명곡들을 저만의 감성으로 다시 선보이는 작업이 쉽지만은 않았지만 그만큼 노력하고 많은 공을 들였다”며 “하루 빨리 팬분들께 선보일 생각에 설레고 기쁘다”고 말했다.

로이킴이 오는 20일 발매하는 리메이크 앨범 ‘다시 불러 봄 - Bloom Again’에는 ‘앵콜요청금지’, ‘스물다섯, 스물하나’, ‘Smile Boy’, ‘왜 그래’, ‘한 사람을 위한 마음’, ‘바람의 노래’ 등 총 6곡이 수록된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]