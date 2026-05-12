“200억 벌었는데 보증 한 방에…” 윤정수, 전력 끊겨 촛불로 버틴 ‘지옥’ 고백

윤정수가 보증으로 인해 겪은 생활고를 털어놓았다. 출처=‘남겨서 뭐하게’ 42회 방송 캡처

방송인 윤정수가 과거 보증 사기로 인해 겪어야 했던 참담한 생활고와 이를 극복해낸 사연을 공개했다.

지난 11일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에는 게스트로 출연한 윤정수가 파란만장했던 자신의 인생사를 가감 없이 털어놓았다.

이날 윤정수는 과거 레스토랑 4개를 운영하며 2년 반 만에 약 200억원의 매출을 올렸던 전성기를 회상했다. 그러나 무리한 사업 확장과 뼈아픈 보증 사기가 겹치며 순식간에 내리막길을 걸었다고 밝혔다. 그는 “보증 폭탄에 아파트가 경매로 넘어갔다”며 “집이 날아가기 직전 1~2년의 상황은 이미 엉망이었다”고 당시의 절박했던 심경을 전했다.

모든 재산이 압류된 탓에 출연료조차 온전히 받을 수 없었던 그는 기본적인 생계조차 위협받는 수준에 이르렀다. 윤정수는 “전기가 끊겨 촛불을 켜고 생활했고, 휴대전화 불빛에 의지해 옷을 갈아입었다”며 “밤에는 어두워 아무것도 할 수 없어 해가 뜨는 새벽 5시까지 기다렸다가 집안일을 시작하곤 했다”고 고백해 시청자들의 안타까움을 자아냈다.

극심한 생활고는 정신적인 고통으로도 이어졌다. 윤정수는 한때 한강 근처로 이사한 후 어머니와 함께 생의 끈을 놓으려 고민했던 위태로운 과거를 회상하며 ‘그랬다면 정말 큰일 날 뻔했다’고 가슴을 쓸어내렸다.

마지막으로 그는 자신과 유사한 고충을 겪고 있는 이들을 향해 묵직한 메시지를 던졌다. 그는 “남아 있는 사람들은 평생 그 이야기를 꺼낼 수조차 없다. 그런 선택은 남겨진 이들을 평생 괴롭히는 일”이라며 “어떤 상황에서도 삶의 의지를 놓아서는 안 된다”고 진심 어린 당부를 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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