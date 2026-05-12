배그 모바일, ‘올림포스’ 테마 모드 출시…시련 콘텐츠→8주년 이벤트 풍성

배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE)이 다양한 시련 콘텐츠를 체험할 수 있는 새로운 테마 모드를 업데이트했다.

크래프톤은 배틀그라운드 모바일이 8주년 기념 신규 콘텐츠 올림포스 테마 모드를 선보인다고 12일 밝혔다. 에란겔, 리빅, 론도 맵에서 플레이할 수 있으며 야스나야 폴랴나와 밀타 등 일부 도시 지역이 고대 그리스를 연상시키는 분위기로 새롭게 변화한다.

맵 곳곳에서는 프로메테우스, 아킬레스, 스파르타, 이카로스, 그리핀 등 다양한 신화 속 존재를 테마로 한 ‘시련’ 콘텐츠에 도전할 수 있다. 이용자들은 각 시련을 완료하면 보상과 함께 팀 명성 포인트를 획득할 수 있다. 명성 포인트가 가장 높은 상위 4개 팀은 특별 지역인 올림포스 신전으로 이동할 수 있다.

올림포스 신전에서는 다른 팀과의 전투는 물론 켄타우로스 보스 헬리오스와의 전투가 펼쳐진다. 이용자들은 공중 도약과 비행이 가능한 ‘밀랍 날개’, 팀원 버프 구역을 생성하는 ‘스파르타 전투 깃발’, 이동 속도를 높이고 상체 피해를 감소시키는 ‘신의 분노’ 등 다양한 테마 아이템을 활용할 수 있다.

클래식 모드 업데이트도 진행된다. 신규 2인승 컨버터블 차량 로드스터가 카라킨을 제외한 전체 맵에 추가되며 엔진 회전 수가 일정 수준 이상 누적되면 터보 차저가 발동돼 더욱 강력한 가속 성능을 제공한다.

JS9이 에란겔, 리빅, 미라마를 포함한 전체 맵에 추가되고 판처파우스트는 에란겔, 미라마, 론도, 비켄디 맵으로 확장 적용된다. 판처파우스트는 폭발 범위가 넓어지고 차량 명중 시 추가 피해가 강화되도록 조정됐다.

총기 밸런스도 개편된다. 돌격소총(AR) 계열은 근거리와 중거리 대미지가 소폭 증가하며 M16A4와 MK47 뮤턴트는 이전 수준의 피해량으로 조정된다. 산탄총(SG) 계열은 거리별 피해 감소량이 증가하고 저격소총(SR)·지정사수소총(DMR) 계열은 거리별 피해 감소가 제거되며 방어구 내구도에 따른 추가 피해가 적용된다.

편의성 업데이트로는 낙하 대형 UI가 개선돼 팀원의 이동 경로를 보다 직관적으로 확인할 수 있다. 팀장이 따라가기 기능을 강제로 해제할 수 있는 기능도 추가된다.

크래프트 그라운드에는 신규 ‘난입 기능’이 추가된다. 설정이 공개된 맵의 경우 인원이 모두 모일 때까지 기다리지 않고 진행 중인 매치에 바로 참여할 수 있으며 친구가 플레이 중인 매치에도 즉시 합류할 수 있다.

8주년 기념 출석 이벤트는 오는 15일부터 6월1일까지 진행된다. 15일 출석 시 8주년 기념 프로필을 획득할 수 있다. 8주년 기념 플레이 이벤트는 15일부터 오는 22일까지 진행된다. 모든 미션 완료 시 ‘8주년 기념 테두리’가 지급된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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