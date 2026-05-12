전원주가 유튜브 복귀를 공지했다. 출처=유튜브 채널 ‘전원주인공’

배우 전원주가 부상을 딛고 다시 활동에 나선다.

지난 11일 전원주는 자신의 유튜브 채널 ‘전원주인공’에 글을 올리고 “여러분께 다시 인사 올리게 되어 너무나 행복하고 기쁘다”며 복귀 소식을 직접 전했다.

그는 게시글을 통해 “얼마 전 고관절 수술을 받게 되어 잠시 채널 활동을 쉬었다”고 설명하며 “쉬는 동안 여러분 앞에 서고 싶은 마음이 간절해 견디기 힘들었다”고 솔직한 심경을 밝혔다. 이어 “식사를 거르지 않고 재활 치료에 전념한 끝에 건강한 몸으로 다시 설 수 있게 됐다”며 완쾌 소식을 덧붙였다.

향후 채널 운영 계획에 대해서는 “12일 화요일 오후 6시부터 새로운 콘텐츠가 정상적으로 업로드될 예정”이라며 구독자들의 변함없는 성원을 당부했다. 마지막으로 “병상에 누워보니 인생이 별거 아니라는 생각이 들더라. 여러분 모두 항상 건강하고 행복하시길 바란다”며 안부 인사를 건넸다.

앞서 전원주는 지난 3월 빙판길 낙상 사고로 고관절 골절 수술을 받았으며 치료와 회복에 전념하기 위해 유튜브 활동을 포함한 대외 활동을 잠정 중단한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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