“시간이 거꾸로 가나?” 이지아, 럭비 셔츠 입고 ‘20대 뺨치는’ 청순 미모

이지아가 변함없이 풋풋하고 청순한 미모를 자랑했다. 출처=이지아 SNS

배우 이지아가 변함없는 미모와 독보적인 패션 감각을 뽐내며 근황을 전했다.

지난 11일 이지아는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이지아는 내추럴하면서도 세련된 스타일링으로 ‘원조 워너비’다운 면모를 과시했다.

이날 이지아는 굵은 스트라이프 패턴의 오버사이즈 럭비 셔츠를 메인 아이템으로 활용해 클래식하고 활동적인 무드를 연출했다. 특히 셔츠 단추를 깊게 풀어 안쪽의 레이스 이너를 살짝 노출함으로써 투박할 수 있는 스포츠 웨어에 여성스럽고 섬세한 터치를 더한 센스가 돋보였다.

하의 역시 감각적이었다. 밑단이 자연스럽게 컷팅된 로우 엣지 블랙 진을 매치해 여유로운 실루엣을 유지하며 이른바 ‘꾸안꾸(꾸민 듯 안 꾸민 듯)’ 감성을 극대화했다. 여기에 캐주얼한 의상과 대비되는 화려한 드롭 이어링을 매치해 룩의 완성도를 높였으며 가벼운 플립플랍으로 마무리해 ‘무심한 듯 시크한’ 분위기를 완성했다.

사진을 접한 누리꾼들은 SNS 댓글을 통해 “시간이 거꾸로 흐르는 것 같다”, “이지아가 입으니 럭비 셔츠도 명품 같다”, “일상 사진이 아니라 그냥 화보다” 등 뜨거운 반응을 보였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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