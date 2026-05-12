대한유소년야구연맹 대표팀, 日 고베 국제교류전 참가

사진=대한유소년야구연맹 제공

한국 야구 꿈나무들이 값진 국제 경험을 쌓는다. 대한유소년야구연맹은 12일 “제21기 대표팀이 오는 14일부터 19일까지 5박6일 일정으로 일본 고베에서 열리는 한·일 국제교류전에 참가한다”고 밝혔다.

이번 국제교류전에는 전국에서 선발된 강찬이(경기 남양주에코유소년야구단)를 비롯해 총 68명의 선수단이 참가한다. 대표팀은 초등부와 중등부로 나뉘어 일본 고베 지역 대표팀과 교류전을 치른다.

대한유소년야구연맹 대표팀의 국제교류전은 2013년 일본 마쓰야마시에서 처음 시작됐다. 올해는 21기 대표팀이 출전한다. 총 6개 팀으로 구성된 선수단은 사흘 동안 일본 고베 지역 대표팀과 총 18경기를 치르며 실력을 겨룬다.

특별한 시간도 마련된다. 일본프로야구(NPB) 오릭스 버펄로스서 홈런왕에 올랐던 T-오카다(오카다 타카히로)가 시구를 맡고, 대표팀 선수들에게 직접 타격 지도도 진행할 예정이다. 그는 과거 한국 야구 레전드 선수 이대호와 팀 동료로서 한솥밥을 먹기도 했다.

사진=대한유소년야구연맹 제공

대한유소년야구연맹 대표팀은 그동안 많은 유망주를 배출해왔다. 현재 프로야구서 활약 중인 선수로는 최승용, 박지호, 김성재(이상 두산), 권동혁(LG), 박건우(KT), 임진묵, 유정택(키움) 등이 대표적이다.

제21기 대표팀 총감독을 맡은 박민철 감독(경기 구리시유소년야구단)은 “대한민국 유소년야구를 대표해 국제무대에 나서는 만큼 큰 책임감과 자부심을 느낀다”며 “선수들이 결과에만 얽매이기보다 국제 경험을 통해 한 단계 성장하고, 서로 협력하며 한국 유소년야구의 가능성을 보여주는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 국제교류전은 단순한 승패를 넘어 일본 야구의 시스템과 문화를 직접 경험하고 배우는 뜻깊은 무대”라며 “선수들이 경기력뿐 아니라 인성, 국제적 매너, 팀워크까지 갖춘 미래의 국가대표로 성장할 수 있도록 최선을 다해 지도하겠다”고 덧붙였다.

박 감독은 마지막으로 “선수들이 이번 국제교류전을 통해 더 큰 꿈과 자신감을 얻고 돌아오길 기대한다”며 “대한민국 유소년야구의 밝은 미래를 일본 현지에서도 당당히 보여주겠다”고 강조했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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